Les meilleurs casinos à Madagascar

Les jeux mettent l’ambiance lors des déplacements. Le confort et la nourriture sont très appréciables lors des voyages, mais la sensation ressentie dans les salles de casino est réellement d’un autre niveau. Comme n’importe où dans le monde, Madagascar offre des Hôtels avec des casinos. Plus besoin d’aller chercher loin, certains hôtels du pays offrent déjà des distractions à portée de main.

Il n’y a pas que les casinos terrestres de Madagascar qui sont disponibles dans le pays. Il est possible de jouer en live casino. C’est surtout l’idéal pour les personnes qui aiment profiter du confort de leur chambre et en même temps se divertir avec des jeux.

Hotel Colbert

Le grand hôtel palace Colbert fait partie des incontournables hôtels spa et casino de la capitale malgache. Il se trouve en plein centre-ville à Antaninarenina. Implanter dans un quartier d’affaires réputé, le casino garantit la sécurité de ses clients. Vous pouvez vous y détendre tranquillement sans avoir à vous soucier de votre sécurité et de celui de votre argent. Il est fréquenté par la jet-set du pays. L’hôtel Colbert dispose de machines à sous et des divertissements sur table.

Machine à sous

Vous pouvez tester votre chance sur place en choisissant parmi leurs 3 grandes salles. Plus d’une centaine de machines sont aussi mises à votre disposition. Il y a également une paire de machines à roulette électroniques. Si vous aimez le poker, vous ne serez pas en reste, car il vous est aussi proposé un poker vidéo et des machines à poker.

Aucun doute que vous trouverez votre bonheur dans le casino. Le personnel et les croupières sont là pour vous servir et satisfaire vos attentes. Aucun doute qu’une ambiance conviviale et rempli de joie de vivre aide plus les joueurs à marquer leur coup.

Jeux sur table

Comme on peut s’y attendre l’hôtel Colbert suggère un large choix de jeu sur table. Que vous soyez professionnel ou bien amateur, vous y trouverez la table qui vous correspond. Par exemple, il est possible de jouer à la roulette pour tester votre chance et faire du blackjack en tant que professionnel. Il n’y a pas de règle précise non plus pour le choix des tables. Le client aura le choix d’aller sur les tables qu’il veut. Évidemment, les personnes qui apprécient le Poker seront également bien servies. Ils sont aux normes internationales. Si vous êtes étranger, vous ne serez pas dépaysé sur les tables.

Hotel Carlton casino

L’hôtel a une très bonne réputation. Son casino est très bien noté par les clients. Il est par exemple possible de voir ces retours client en ligne. Il se trouve à Anosy en centre-ville. Le casino a adopté le concept de la musique d’ambiance en spectacle et le restaurant est gratuit pour les joueurs. Il dispose un très grand nombre de machines à sous. Puis, les distractions sur table sont aussi au rendez-vous. Le choix est large. L’hôtel casino donne l’accès d’un salon VIP pour les joueurs qui souhaite jouer et jouir de la tranquillité et de l’anonyme.

Hotel Ravintsara Nosy Be

L’hôtel ne dispose pas à proprement dit d’un casino à l’intérieur, mais le sien nécessite un petit transport en navette. Que vous soyez adepte des jeux de table ou bien des machines, vous en aurez toujours pour votre argent.

La salle de jeu fait partie également des plus prisés de Nosy Be. L’accueil et l’ambiance sont particulièrement appréciables. Le personnel est souriant et avenant. Tout cela a été mis en place pour vous permettre de passer un séjour à la hauteur de vos souhaits.

Le top des casinos en ligne malgache :

Les casinos en ligne à Madagascar ne se font plus un nom. Il est de notoriété publique (malgache ou pas) que les jeux d’argent en ligne font rage. Vous pouvez gagner tout en étant au chaud dans votre lit. Si les nœuds papillon et costume ne vous raffole pas trop, votre pyjama suffit, car vous jouez comme vous voulez habiller comme vous désirez, n’importe où.

Luxury casino

Très bon point la Luxury casino qui offre une facilitée d’accès. Plus besoin de se déplacer, il suffit d’entrer sur le site et d’avoir les fonds et vous voilà dans un casino. Luxury casino en ligne a une grande réputation : vous y trouverez les jeux que vous appréciez le plus. Offre à ces joueurs l’opportunité de choisir entre 500 jeux. Si c’est le joueur qui vous anime vous allez être servi.

Jackpot city

Ce casino en ligne est l’un des plus fiables du pays. Il est sous licence de Malta. Les méthodes de payement sont multiples. Même si les mises sont assez élevées, cela ne ternit en rien la notoriété du casino. Il met à disposition des joueurs une panoplie de choix de jeu.

Bit Starz

L’avantage du site est qu’il est très généreux dans les bonus. Les fournisseurs de logiciels ont tous de solide réputation ce qui garantit la fluidité et la fiabilité du site. Les jeux proposés sont spécifiques et divers.

Rocket

Ce site de live casino en ligne dispose d’un service client disponible à temps plein. Vous serez sûr qu’importe la situation qu’on pourra vous écouter. Le grand plus du site est qu’il accepte la crypto-monnaie.

Resumé

On a parlé des casinos physiques à Madagascar et ceux des casinos en ligne. On peut dire que vous ne serez pas déçu du détour si vous passez par l’île pour vos déplacements. Si vous êtes habitué au standing des grands casinos du monde entier, vous ne serez pas trop dépaysé. Les applications présentées dans les salles de jeu d’argent réel et en ligne sont très variés. Si passer à Madagascar, ce qu’on peut dire, c’est que le jeu en vaut la chandelle.