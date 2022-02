Journée internationale – Les femmes actrices du développement

Les femmes scientifiques sont parmi les clés du développement d’un pays. Les jeunes filles devraient être encouragées à baigner dans ce monde.

Passion, rêve, persévérance, font partie du quotidien des femmes et filles dans le monde de la science. À Madagascar, la journée internationale des femmes et des filles de sciences est célébrée en bonne et due forme chaque 11 février . Cette journée est marquée en vue d’accroître la participation des femmes et des filles dans le domaine scientifique. Un témoignage pour marquer cette journée. Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo, météorologue, environnementaliste et enseignante en science du climat, partage sa passion pour le domaine de la météorologie et de l’environnement depuis le collège.

« Le déclic a été lors d’une visite d’une ingénieure agronome dans notre collège. Je voulais être ingénieure en environnement. Lors de mon concours d’entrée à l’Université, j’ai choisi la filière de la météorologie. Au fur et à mesure de mon cursus, j’ai pris conscience de l’importance de ce domaine puisque le développement se base en partie sur la météorologie », indique-t-elle. Le domaine de la science de la météo et du climat est transversal, selon elle. « Le climat est une richesse. Cette transversalité se démontre actuellement lorsqu’on voit le cyclone Batsirai et ses conséquences sur le plan social, économique, même sur le secteur de l’éducation. Néanmoins, la science du climat et de la météo est bénéfique dans la mesure où il participe du développement d’un pays », enchaîne-t-elle.

Favoriser l’enseignement

La journée des femmes et des filles en sciences est mise en exergue pour inciter les jeunes filles à entrer dans ce domaine. « Cette journée permet de faire connaître les femmes scientifiques. Elle va créer également le désir de devenir scientifique chez les jeunes filles. Elle va mettre en lumière des postes dans le domaine de la science qui sont occupés par des femmes et montrera que ce domaine n’est pas seulement réservé aux hommes », souligne-t-elle. «Donner le meilleur de soi-même» est le leitmotiv de cette jeune météorologue.

Depuis cinq ans, les femmes scientifiques malgaches ne cessent de briller.