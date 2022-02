Droits d’auteurs – Les sommités des artistes confirment leurs revendications

Instaurer un renouveau pérenne pour la valorisation des droits d’auteurs des artistes nationaux. Ainsi s’affirme la mise en place impérative des revendications des artistes suite à la réunion des artistes hier au Solimotel Anosy.

Face à la montée crescendo des événements autour de ce fameux contentieux qui met en avant le ministère de la Commu­nication et de la culture (MCC) et l’Office malgache des droits d’auteurs (OMDA), on ne saurait presque plus où donner de la tête. Là où les langues se délient, d’autres semblent faire la sourde oreille, tandis qu’on reproche à certains de pratiquer la langue de bois.

Force est de constater que le limogeage soudain de Haja Ranjarivo de son poste de directeur de l’OMDA a fini par entraîner une véritable guerre de communications entre le camp des artistes, du ministère, mais aussi d’autres acteurs culturels. Cependant, la réunion sollicitée par une communauté d’artistes engagés pour des réformes au sein de cette institution, qui s’est déroulée au Solimotel à Anosy hier après-midi, a réussi l’exploit de fédérer une grande majorité de la scène culturelle, surtout musicale, de la Grande île.

Mettant en avant l’union et la solidarité des artistes en ces temps troublés, ils scandent avant tout leur neutralité dans cette affaire, le plus important pour eux étant désormais la suite des événements. « Nous tenons aujourd’hui à partager notre vision d’une meilleure gestion de l’OMDA. Pour ce faire, il nous importe d’échanger autour de ces revendications que nous avons relayées, pour qu’ensuite elles soient appliquées par celui ou celle qui sera à la tête de cette institution » souligne Fidy Rabearisoa, porte-parole des artistes.

« Pour un OMDA aux normes et fédérateur »

Dans une atmosphère assez unique, les artistes de tous horizons se sont retrouvés pour discuter de ces fameuses revendications qu’ils ont déjà activement relayées sur les réseaux sociaux cette semaine. Majori­tairement, tous approuvent les propositions qui privilégient la transparence totale de la gestion de l’OMDA et de ses affaires courantes, ainsi qu’un suivi plus transparent de la répartition des droits aux artistes, une hausse des redevances de diffusion des œuvres et un meilleur suivi du quota de diffusions des œuvres nationaux.

Le chanteur Dama, du groupe Mahaleo, prend la parole: « Je suis pleinement ravi de voir les efforts que nous sommes en train de mettre en place pour améliorer le fonctionnement de l’OMDA. Cecidit, je pense aussi que dans l’idéal, nous devrions nous conformer aux normes internationales ». L’illustre chanteur faisait référence au traité de l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI) sur les droits d’auteur, qui porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres dans l’environnement numérique.

Une référence à laquelle les professionnels au sein du label Ivenco apportent déjà une alternative, en ayant présenté un logiciel de « Tracking Audio » qui permettra aux artistes de faire le suivi de la diffusion de leurs chansons sur les ondes. Jeune acteur culturel, Mampiray Solofoniaina, quant à lui, de confier « Je salue cette initiative d’imposer ainsi nos conditions pour faire évoluer l’OMDA dans le bon sens. Cependant, ce ne sera pas une mince affaire de convaincre le ministère qui aura toujours le dernier mot, alors il faut faire preuve de cohésion pour y arriver. De même, faire en sorte que l’OMDA soit une institution indépendante serait aussi l’idéal selon moi ».

« Taper du poing sur la table »

Durant presque trois longues heures, les échanges se sont enchaînés entre les artistes présents au Solimotel Anosy. Une réunion qui prenait des aspects divers, jonglant notamment entre assemblée plénière et ateliers professionnels, qui, malgré les propos importants évoqués à l’ordre du jour, a mis longtemps à convaincre son auditoire. Le tournant de cette réunion entre les artistes pour la mise en place des ré formes au niveau de l’OMDA étant au final la création d’un comité d’artistes.

Ce comité qui aura pour devoir de convaincre le MCC de l’importance de ces réformes au sein de l’OMDA pour les artistes, mais aussi d’accompagner le prochain directeur de cette institution dans sa fonction. Fer de lance de ce comité, Olombelo Ricky s’est imposé en prenant la parole, « Fini le temps de l’hypocrisie, il nous faut nous imposer désormais, faire preuve de solidarité et faire entendre notre voix ». À ses côtés, d’autres artistes comme Hanitra Rasoanaivo, Beranto du groupe Ambondrona, Fidy Rabearisoa, Germain Randrianarisoa dit Rajery, Tahiry Ratsimba dit X-Tah ou encore le chanteur Tsiliva pour ne citer qu’eux, font partie de ce comité. La suite des événements se focalise ainsi sur les prochaines rencontres entre les autorités compétentes et les artistes pour qu’aboutissent leurs revendications.