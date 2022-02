Défense – Les collaborateurs de Me Ôlala prennent le relais

Tout comme les avocats et les pauvres gens victimes d’injustice, les journalistes connaissent également le vide que laisse le décès de Me Willy Razafinjatovo. Hier à 11 heures, lorsqu’on est entré dans son bureau à Ankadifotsy, bien des souvenirs de son vivant nous reviennent.

Ses collaborateurs, Me Maka et Me Mamy Henin­tsoa Rajeriarison, ont accueilli la presse pour parler de la continuité des activités du cabinet. « Certes, il est parti, mais nous, ses pairs, sommes toujours là pour honorer ce qu’il nous a inculqué », soutient l’avocat Maka.

« Honnêtement, nous n’arriverons pas à l’égaler. Mais nous ferons de notre mieux. Certains pourraient penser que le cabinet disparaît avec lui. Ce n’est pas le cas, nous poursuivons toujours son engagement en faveur des personnes sans défense et opprimées », rassure-t-il. Il a pris le cas de Mahery Lanto Manandafy pour illustrer ce coup de main bénévole.

Le cabinet continue de recevoir des clients et traite leurs dossiers. Il prend en main la poursuite de l’affaire Apollo 21. Sur ce projet d’attentat contre le président de la République, qui s’est terminé par la condamnation des quelques accusés, un pourvoi en cassation entre actuellement dans la seconde étape, selon les explications reçues.