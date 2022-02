Cyclone – L’Inner Wheel vient en aide aux sinistrés

Suite aux passages des cyclones Ana et Batsirai, l’Inner Wheel Club d’Antananarivo et l’Inner Wheel District 920 Réunion et Madagascar ont apporté leur contribution pour venir en aide aux sinistrés. La remise des dons a été effectuée le jeudi 10 février au siège du BNGRC à Antanimora. L’Inner Wheel Club (IWC) a donné 1 tonne de riz, 100 kg de grains secs et une centaine de couvertures.