Consommation – Le plein de Vary Tsinjo à Mahanoro et le Sud

Pas de place à l’a peu près. La répartition du Vary Tsinjo vers les différents districts suit une cadence impeccable depuis le port de Toamasina où les bateaux chargés de PPN promis par le président de la République arrivent sans discontinuer. Une manière de couvrir le maximum de districts pour empêcher toute spéculation sur les produits de première nécessité en général et le riz en particulier.

Pour le moment il faut dire que le pari est gagné. Le passage de deux cyclones n’ont presque pas eu le moindre impact sur les prix. Le ministère de l’Industrialisation , du commerce et de la consommation et le State Procurement of Madagascar forment un tandem parfait dans la gestion de l’approvisionnement des districts. Des camions partent tous les jours de Toamasina vers les régions et districts. Hier, Mahanoro et les districts du Sud ont été particulièrement gâtés.

Ainsi quatre camions à destination de Mahanoro transportant en tout 106 tonnes de Vary Tsinjo ont quitté Toamasina avant hier. Mahanoro constitue un « hub » stratégique en quelque sorte étant donné qu’on peut atteindre d’autres districts à partir de cet endroit par voie fluviale où maritime. « Trente quatre tonnes de Vary Tsinjo sont arrivées à Nosy Varika depuis Mahanoro » hier souligne Niaina Randriamananjara, directeur général du commerce et de la consommation.

Sept autres camions,transportant 107 tonnes de Vary Tsinjo, ont également quitté le Port de Toamasina pour rejoindre plusieurs districts de la partie sud de l’île en l’occurrence Ambovombe, Ihosy, Bekily, Ambondro et Tsihombe. Des districts éloignés et souvent difficiles d’accès avec des routes cahoteuses mais il faut tenir le pari du président de la République de faire bénéficier du Vary Tsinjo tous les compatriotes où qu’ils se trouvent.

Ainsi, des réserves stratégiques sont placées à Toliara et Fianarantsoa en prévisions des éventuelles coupures de route ou autres problèmes. Un envoi de 44 tonnes de Vary Tsinjo est ainsi arrivé à Farafangana hier en provenance de Fianarantsoa. « Une partie de cette cargaison sera distribuée aux sinistrés et une partie pour approvisionner les Tsena Mora. Le prix du kapoaka du Vary Tsinjo ne doit pas dépasser 600 ariary. Les commissaires du Micc procèdent sans relâche au contrôle des prix et des équipements de mesure.