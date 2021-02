Lions Club – Appui au service d’oncologie pédiatrique du CHUJRa

Confronté à un manque de matériel et d’équipements, le service oncologie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoa­hangy Andrianavolona (CHUJRA) a reçu un appui du club de service Lions Club, hier. Cette dotation est composée essentiellement de matériel chirurgical. « Le Lions club a pris conscience que nombreux petits malades sont délaissés et oubliés dans la société. Notre action s’inscrit dans le cadre de la célébration de la lutte contre le cancer des enfants qui sera célébrée le 15 février », indique Bruno Randrianaribefitia, président de la troisième région district 417.

Cette dotation arrive à point nommé pour les petits malades et les parents en difficulté. Elle vient alléger la famille des patients. « Les soins sont offerts à tous les malades au niveau du service. Il ne faut pas oublier que le bilan de la maladie doit passer par de nombreuses étapes, il y a les analyses et les examens, l’étape du traitement qui permet de déterminer si le malade a besoin de radiothérapie ou si on a besoin de passer par une chirurgie. Le matériel est essentiel », indique le docteur Rasamimanana Jean Marie, directeur technique au niveau du HJRA.