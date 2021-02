Examens officiels – Les inscriptions au CEPE et au BEPC débutent

Les dates des examens officiels sont fixées pour le mois de juillet. Les intéressés peuvent faire les inscriptions.

Le compte à rebours est lancé pour les élèves de classes d’examen qui souhaitent se présenter aux examens officiels du CEPE et du BEPC, session 2021. Les inscriptions sont ouvertes, depuis hier. Ils sont près de soixante-dix jours pour déposer leurs dossiers de candidature aux services des examens. « Les inscriptions sont ouvertes le 10 février et seront clôturées le 23 avril, aussi bien pour l’examen du CEPE que celui du BEPC », souligne le directeur général en charge de la Pédagogie auprès du ministère de l’Édu­cation nationale, Andriamia­katsilavo Raoniherijaona, à Anosy, hier. Eric Razokiny Ralainirina, directeur général en charge des établissements scolaires, invite les futurs candidats à ne pas attendre les dernières heures pour effectuer les inscriptions. D’ailleurs, les parents n’auront rien à payer. « Dans le cadre de l’allègement des charges parentales, les inscriptions seront gratuites », rajoute Eric Razokiny Ralainirina.

Chaque année, les inscriptions aux examens officiels débutent dès le mois de janvier. Ce retard de l’ouverture des inscriptions n’aurait pas d’impact sur les organisations des examens. « Nous sommes dans le temps. Nous avons le temps nécessaire pour les préparatifs », affirme Tiana Andrianarison, directeur des Examens et de la certification.

Cinq mois

Le ministère de l’Éduca­tion nationale a annoncé, hier les dates des examens: les épreuves du CEPE 6ème se dérouleront le 6 juillet et celles du BEPC, du 19 au 22 juillet. Les classes d’examens ont, ainsi, cinq mois pour terminer le programme scolaire et pour faire leurs révisions. « L’année scolaire a débuté, au mois d’octobre. Ce qui fait que les neuf mois d’études seront complets au mois de juillet. On ne craint pas, de ce fait, le non achèvement du programme scolaire », affirme Tiana Andrianarison.

Une éventuelle flambée de l’épidémie de coronavirus pourrait chambouler ce calendrier. Le pic de l’épidémie de coronavirus a été enregistré au mois de juillet, le cœur de la saison d’hiver, en 2020. Les dates des examens ont dû être reportés au mois de septembre, à cause de cette épidémie. Cette éventualité ne figure pas dans le calendrier des examens officiels, du ministère de l’Éducation nationale. Le calendrier de l’épreuve Éducation physique et sportive (EPS) du BEPC n’est pas fixé non plus.