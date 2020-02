Reboisement – Dix millions de boulettes de graines à planter

Une nouvelle technique est promue pour le reboisement de cette année. Cette technique assure une efficacité du reboisement, selon les explications. « Nous essaierons de mettre en pratique cette nouvelle technique. Le but étant de mettre simplement des boulettes de graines sur le lieu de reboisement. Et les plantes endémiques pour chaque région seront privilégiées », explique Fanja Ramamonjiarisoa, secrétaire général de l’ONG Fafy. Par le biais du « Katrana » ou la boule de graines à planter, environ dix millions de ces boulettes de graines sont prévues être mises en terre pour cette année. Environ treize régions sont concernées par ce projet pour l’instant, dont trente-six lieux, biens définis. « Une boulette peut contenir deux à trois graines. Elle contient également de l’argile, des terrons, et du charbon », explique un technicien. Pour assurer l’efficacité du reboisement. « Nous privilégions par exemple, la technique de la flèche pour envoyer les graines dans des lieux inaccessibles. à partir de cette technique, la germination dure un petit bout de temps, dont 70% de réussite. La reforestation se fera également par l’utilisation de drones », souligne le secrétaire général de l’ONG Fafy.