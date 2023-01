TOLIARA – Un nouveau-né volé dans une clinique

La clinique privée de Tanambao à Toliara était sur le point d’être saccagée par une foule mécontente hier. Un bébé naissant y a été volé en plein jour.

Fait singulier. Un petit bébé venant de naître dans la nuit du lundi 9 janvier dernier a été volé au matin du jour d’après. « Il est né à 23h 09 lundi dernier. Le bébé était toujours à côté de sa mère toute la nuit. On nous a dit que la mère ne pouvait rentrer chez elle qu’au soir de mardi (ndlr : hier) au plus tôt. Deux membres de notre famille sont restés pour assurer la garde la nuit du lundi. Le matin, alors que nous nous apprêtions à emmener du thé et du riz à l’hôpital, on nous a informés que le bébé avait disparu » raconte la cousine de la mère du bébé.

Hier matin, une femme avec une blouse blanche est entrée dans la chambre de la mère et du nouveau-né. Les deux garde-malades étaient présentes à ce moment-là. « La femme, que nous croyions être une sage-femme puisqu’elle avait une blouse blanche, est venue. Elle a d’abord tripoté le bébé en disant qu’il était beau, que ses petites mains étaient magnifiques. Elle a ensuite dit qu’elle devait l’emmener pour une visite médicale au rez-de-chaussée, et elle a disparu avec le bébé», raconte une des deux garde-malades. La mère du bébé n’aura connu que sept heures de bonheur avec son nouveau-né. « Une autre parturiente a accouché cette nuit-là mais la dame en blouse blanche n’a pas regardé d’aussi près son enfant » ajoute-t-elle encore.

Panique dans toute la clinique lorsqu’on a crié qu’un bébé avait été volé. La famille a demandé au personnel de la clinique et à l’accueil, où il y a deux caméras de surveillance, la direction prise par « la sage-femme ». Aux premières explications obtenues sur place, une des caméras n’était pas fonctionnelle quand la police est venue sur les lieux. L’autre caméra a pu filmer le passage de la dame dans le couloir menant vers la chambre mais n’a pu tracer son retour ni sa sortie.

Solidarité

Aucun membre du personnel de la clinique privée n’a voulu fournir des explications hier, sur d’éventuelles responsabilités dans l’affaire. Les forces de l’ordre ont dû intervenir maintes fois pour calmer une foule immense en furie, venue demander les suites de ce vol de bébé. Des membres de la famille, des amis, des connaissances et des proches, des curieux et des badauds, en effet, ont voulu s’introduire et saccager le centre de santé, à la recherche de la vérité. Trois membres du personnel, l’agent de sécurité, l’accueil de garde et une sage-femme, ont été emmenés par la police pour être enquêtés au commissariat central de Toliara au milieu de l’après-midi. Le reste du personnel a subi les questions de la police dans une salle de la clinique. Une foule se disant solidaire à la famille attend devant la clinique. « Nous ne partirons pas d’ici tant que nous n’obtiendrons pas des nouvelles de ce bébé. Le malheureux a besoin de sa mère et elle de lui » crient-ils. Aux détails avancés par la famille du bébé volé, ni la mère ni sa famille n’auraient eu d’embrouilles avec personne au point de vouloir voler l’enfant.