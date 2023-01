TENNIS – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE AUSTRALE – Mitia et Mirija au sommet

Les jeunes raquettes malgaches viennent de faire un grand coup en remportant les titres individuels de championnat d’Afrique australe chez les garçons U14 et chez les filles de la catégorie U16, un championnat qui s’est joué du 8 au 10 janvier à Harare Zimbabwe. Chez les filles U16, Mitia Voavy Andraina vient de battre sa compatriote Mirindra Razafinarivo en 2 sets 6/2 6/3, confirmant sa belle progression, et dès le début du championnat, c’est elle qui est partie largement favorite sur le papier. Sa récente victoire sur le circuit ITF World Tour junior, Grade 4 à Nairobi, a montré qu’elle est et demeure la patronne de sa catégorie. Dès l’entame de la rencontre, les deux compatriotes se sont répondus coup sur coup en engageant un bras de fer jusqu’à deux jeux partout. Fidèle à son style de jeu qui agresse son vis-à-vis lorsque l’occasion se présente, Mitia Voavy Andraina a vite pris le dessus, ne laissant aucune chance à Mirindra Razafinarivo. Elle a bouclé le premier set en moins de 35 minutes. Le jeu a été interrompu à cause de la forte pluie qui sévit actuellement dans la capitale zimbabwéenne.

Au top

Après une interruption d’une heure et demie, le jeu a repris et la détermination des deux jeunes Malgaches a été aperçue sur leur comportement. Mirindra Razafi­narivo a essayé de montrer un nouveau visage en tentant des coups pour essayer de revenir au score, mais Mitia Voavy Andraina a été plus que déterminée pour enfoncer le clou. Très vite, elle a réussi un double break, se détachant et bouclant le match sur un nouveau set à 6/3.

Après avoir remporté ce nouveau titre, Mitia Voavy Andraina n’a pas caché sa joie: « J’étais très confiante. Tennistiquement, je n’étais pas au top du top mais physiquement et mentalement j’étais présente, et je suis fière de mon match ».

Chez les garçons U14, Mirija Andriantefihasina a triomphé en remportant haut la main le titre en individuel du championnat d’Afrique australe en battant le Zimbab­wéen Tendekai Musabeaka en deux manches 6/4 6/0. Malgré les deux matches qui se sont suivis, demi-finale et finale, Mirija Andriantefihasina a été au top physiquement.

En demi-finale, notre Mirija nationale a rencontré un Sud-Africain. Le match a été très serré. Les deux joueurs se sont rendus coup sur coup, allant jusqu’à 6 jeux partout. Au tie break, Mirija, mené 1/6, a réussi à inverser le score par 9/7. Au deuxième set, ce fut la même chose. Mirija a fait le break pour mener 5/3. Au service de son adversaire, Mirija a eu plusieurs balles de match que le Sud-Africain cette fois-ci a sauvées.

En finale, le match était très serré jusqu’à 4 partout mais Mirija a réussi un break à 5/4 et il a tenu son service à 6/4. Au 2ème set, Mirija a joué encore plus libéré et a encore élevé son niveau de jeu. Et finit le deuxième set 6/0. Ce championnat d’Afri­que australe réussit bien aux Malgaches.