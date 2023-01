TALATAMATY – Deux assassins d’un Chinois tués par balle

Vol et meurtre. Le crime a été constaté par la gendarmerie, le 26 décembre, à Fitroafana Talatamaty. Un couple chinois en a été victime. Ils ont été attaqués dans leur entrepôt qui était à la fois leur domicile. Le mari, 68 ans, a été assassiné et sa femme, 52 ans, blessée gravement. Le coup était l’œuvre de six malfaiteurs cagoulés et armés. Ils sont repartis avec une somme avoisinant les cinquante millions d’ariary et deux portables. Les gendarmes ont rapidement engagé la poursuite, même si l’alerte leur est parvenue tardivement. Les scélérats étaient déjà loin quand ils ont débarqué sur les lieux. Le ratissage s’est poursuivi, se soldant par un accrochage au cours duquel deux membres du gang ont définitivement été mis hors d’état de nuire. Trois autres ont été capturés vivants. Des membres de leurs familles ont également été capturés. Ils étaient au courant du méfait. Pourtant, ils n’ont pas avisé la gendarmerie. Ils se seraient même partagés le butin.

La bande a bénéficié de la complicité du concierge des victimes, selon le capitaine Andriamihajasoa Ramananjatovo, commandant de compagnie de la gendarmerie d’Ambohi­dratrimo, hier.

Récupérée

Ils ont fomenté ensemble le plan, quelques semaines avant l’opération. Le concierge connaissait d’ailleurs la présence du pactole chez son patron. « Au fil de notre enquête, nous nous sommes rendus compte que certains des membres de l’association de malfaiteurs sont déjà partis en province. De nouvelles arrestations se sont enchaînées à Ambaton­drazaka, Toamasina et Fianarantsoa », indique l’officier. Une partie du jackpot, précisément trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept cents ariary, a été récupérée sur les captifs. Le reste a servi pour acheter des appareils électroménagers, des télévisions, des subwoofers et quatre motos. Ces biens acquis ont immédiatement été saisis. Toutes les personnes concernées par l’affaire seront présentées au parquet dès que le dossier sera prêt.