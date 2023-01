TAEKWONDO – JEUX DES ÎLES – L’or dans le viseur de Nicolas Rangonz

Viser l’or. L’expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa alias Ragonz, champion de France Master en Poonsae et multiple médaillé d’or en poomsae virtuel durant le confine- ment fait son come-back après quatre mois sans sport ni taekwondo. Responsable technique de sa région, Ragonz a animé le premier stage de l’année après quatre mois d’arrêt suite à la rupture du tendon d’Achille de sa jambe gauche. Il a du être plâtré pendant quatre semaines et est encore en rééducation. «J’ai reçu de nombreuses invitations en compétitions internationales mais je ne veux pas pour le moment prendre de risque» souligne Ragonz. «Je verrai si je pourrais honorer les invitations en tant que juge international aux tournois internationaux en Turquie, Egypte, US Open dans les prochains mois» poursuit-il. «Je suis même sollicité pour défendre les couleurs nationales aux prochains jeux des Iles, en poomsae, et on verra» a-t-il soufflé. Le stage de ce week-end qui a réuni vingt-deux participants venant des six clubs dans les environs a été pour Ragonz une sorte de redémarrage de ses activités surtout physiques. «Nous organisons le stage une fois par mois, en guise de préparation aux examens de passage de grade et aux compétitions dans le but d’obtenir de meilleurs résultats» précise-t-il.