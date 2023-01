ROUTE NATIONALE 4 – Ensablement énorme au croisement d’Anjiajia

Décidémment, aucun axe n’est plus sûr sur la route nationale 4 reliant Mahajanga à la capitale. Après le croise­ment de Bevilany qui défraye les chroniques actuellement, celui d’Anjiajia présente surtout un grand danger pour les conducteurs et usagers de cette nationale. Les tas de sable s’amoncellent jusqu’à plus de 80cm de hauteur et sur plusieurs kilomètres. La dégradation de l’environnement sur cet axe a provoqué un éboulement et un glissement de terrain grave des deux côtés de la voie. « C’est impressionnant. Les véhicules doivent rouler d’épais tas de sable. C’est également très glissant. Les accotements sur trois radiers successifs avant Bevilany menacent également de rompre. Des gros trous béants sont ouverts à la sortie de ces ponts », a précisé une passagère d’un taxi-brousse mardi matin à son arrivée. Les chauffeurs des taxis-brousse viennent de signaler hier les dégâts sur cette portion de Bevilany. « Si la pluie continue, et qu’ aucune réparation n’est effectuée, la circulation sera coupée totalement à cet endroit », a averti le chauffeur. Par ailleurs, le pont d’Antanambao Andranolava commence aussi à trembler et menace de céder. À chaque passage d’un véhicule, les lames se déplacent et remontent. Elles ne sont plus fixées et s’ébranlent. On craint une rupture du trafic routier si aucune intervention n’est effectuée d’urgence. « Concernant les préjudices au croisement de Bevilany, la direction régionale des Travaux publics de Betsiboka a été mise au courant de la situation, hier. Concernant la passerelle métallique d’Antanambao Andranolava, il appartient à la direction régionale des Travaux publics de Boeny de procéder à l’entretien et à la réparation », a assuré le coordonnateur de l’ATT de Mahajanga, Toky Rahaingo.