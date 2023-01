MUSIQUE – Décès de Papa Guy, l’auteur-compositeur du groupe Nary Arthur

Nary Guy Rakotofamola, connu sous le nom de Papa Guy, a rejoint les étoiles avant-hier.

Une autre légende est partie. C’est à l’âge de 70 ans que l’un des piliers du groupe «Nary Arthur» a quitté le monde dans la nuit du lundi 9 janvier à 23h, après avoir été hospitalisé dans la capitale. Selon Nary Tsilavina Rakotofamola, son fils, cela fait une semaine qu’il a été hospitalisé.»Il a subi une opération et après cela, son état de santé était encore stable. Quelque temps après, notre père nous a quittés» ajoute- t-il. Nary Guy Rakotofamola n’était pas seulement l’auteur-compositeur du groupe Nary Arthur. Il était aussi un as de la guitare et il a donné le meilleur de lui dans son groupe durant son existence. «Nary et Arthur ont été les principaux auteurs-compositeurs du groupe lors de sa création à Ambohimanarina en 1973. C’est pour cette raison qu’ils ont nommé le groupe Nary Arthur. Nary Guy Rakotofamola était un homme de communication et était très apprécié de son entourage.» affirme Nary Tsilavina Rakotofamola. Ses morceaux emblématiques comme «Tsiahy» et «Ventso» ne seront jamais effacés de la mémoire de ses fans. Le veillée mortuaire se fait à Ambohimanarina jusqu’à demain.Il sera enterré à Ankadinandriana Ankaraobato ce vendredi.