MEURTRE – Ils tuent puis enterrent leur victime

Crime sordide. Quatre hommes ont été jetés en prison, le 5 janvier, au terme de leur enquête à la troisième section de la brigade criminelle (BC3), à Anosy. Ils sont présumés coupables du meurtre odieux de leur propre camarade, âgé de 20 ans. Le corps du défunt a été retrouvé abandonné au fond d’une mine d’or, à Anosibe An’Ala. L’enquête a débuté le 21 décembre 2022, quand la police a reçu la plainte d’une famille venant d’Ambositra. En fait, un sms lui était parvenu. L’auteur lui réclamait deux cents millions d’ariary en échange de la libération de son fils.

Une investigation a été menée tambour battant. Les enquêteurs ont alors su que le jeune homme et ses deux amis étaient partis d’Ambositra pour Anosibe An’Ala pour acheter de l’or. Il portait sur lui seize millions d’ariary.

Rançon

L’équipe de la BC3 n’a pas mis longtemps pour rejoindre la destination du trio. Là-bas, elle a localisé une maison qu’ils s’étaient procurés. Deux individus qui les accueillaient y ont été interpellés. Ils ont reconnu les avoir logés. Ils ont précisé que le meurtre avait été confié et commis par les deux propres accompagnateurs de la cible. C’était pour lui voler le pactole.

À en croire les premiers suspects, l’assassinat a été perpétré le 19 décembre et le message de demande d’une soi-disante rançon envoyé deux jours plus tard. Les deux principaux auteurs du forfait n’étaient plus à Anosibe An’Ala lors des premières arrestations. Du coup, la police a dû pousser plus loin son enquête. Au réveillon de la Nativité, elle a découvert la dépouille de la victime, déjà en état de décomposition. Le dernier jour de l’an, l’un des meurtriers présumés s’est fait cueillir à Ambositra. L’autre a été attrapé dans la capitale, à Mahazo, hier. Celui-ci serait la tête pensante de l’affaire. Tous les quatre ont été présentés au juge d’instruction et placés en détention préventive.