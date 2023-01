Les rues de la capitale se dégradent

Circuler dans les rues des 67 Ha est de plus en plus difficile. Les chaussées se dégradent dans ces quartiers, avec l’arrivée des pluies. Ces rues ressemblent plus à une route intercommunale, elles se sont transformées en des routes secondaires, boueuses. L’état de ces routes risque de rester comme tel pendant quelque temps. Les travaux de réfection ne sont pas au programme, en cette saison de pluie.