FOOTBALL – VIIE CHAN – Les Barea veulent écrire leur histoire

Madagascar jouera pour la première fois la phase finale du championnat d’Afrique des nations. Les Barea affronteront en matches de groupe les Black Stars, les Lions de l’Atlas et les Crocodiles du Nil.

J-2. La cérémonie d’ouverture de la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations, réservé uniquement aux joueurs locaux se déroulera au nouveau stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, capitale algérienne. La compétition s’étalera du 13 janvier au 4 février sur quatre stades à savoir celui à Alger, à Annaba, Constantine et Oran. Dix-huit nations réparties en cinq groupes seront en lice à cette version 2022 reportée en début 2023. Les Barea A ont validé leur première qualification historique après avoir éliminé en matches aller et retour les Pirates seychellois puis les Zèbres botswanais. Madagascar évoluera dans le groupe C à Constantine, dans celui du Maroc, demi-finaliste de la coupe du monde au Qatar, un des favoris de la compétition, avec deux titres au compteur (2018, 2020). Les protégés du sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro» affronteront les Lions de l’Atlas marocains le 19 janvier, après avoir joué en ouverture les Black Stars du Ghana, classé onzième en Afrique le lundi 15 janvier. Ils boucleront la phase de poule contre les Crocodiles du Nil soudanais (36e) le

23 janvier. Confiant, Roro Rakotondrabe compte bien aller le plus loin possible dans cette aventure africaine, «après ces préparations intensives et sérieuses au pays puis en Tunisie, je pense que ces joueurs pourraient créer la surprise».

Anciennes légendes

La cérémonie d’ouverture de ce vendredi sera honorée par la présence du président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni Infantino et du président de la Confédération africaine (Caf) Patrice Motsepe. Le Comité d’organisation a aussi invité plusieurs anciennes légendes du football comme les Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré, le Camerounais Roger Milla, le Tunisien Karim Haggui, le Togolais Emma­nuel Adebayor, le Nigérian Jay-Jay Okocha, le Sénégalais Hadji Diouf, et le Ghanéen Gyan Asamoah. La cérémonie d’ouverture sera suivie de suite par le match d’ouverture entre l’Algérie, pays hôte et la Libye à 17h, soit 19h heure malgache. Concernant la formule de compétition, les deux mieux classées des groupes de quatre A, B, C et les leaders des poules à trois D et E se qualifieront en quarts de finales programmés les 27 et 28 janvier. La délégation malgache débarquera en Algérie ce mercredi et jouera un dernier match

test contre le Club Sportif Constantine, classé deuxième en Ligue 1 algérienne le jeudi 12 janvier.