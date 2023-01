EXTRACTION DE SABLE – Grogne des opérateurs de sable

Pénurie de sable et de gravillons à Mahajanga, depuis quelques mois. Les différents acteurs opérant dans les carrières de sable, camionneurs, propriétaires de carrières et dockers, ont manifesté lundi leur mécontentement face à l’arrêt de leur activité. Ils revendiquent l’ouverture de l’exploitation et la re­prise de l’extraction la semaine prochaine au plus tard. La Commune urbaine de Mahajanga a suspendu les activités au sein de ces carrières, depuis le mois de novembre, pour pouvoir déterminer les taxes appropriées. « Depuis quelques mois, nous avons cessé de travailler car la Commune de Mahajanga a suspendu les activités. Nous avons des bouches à nourrir et des loyers à payer et tant d’autres charges. Nous avons déjà déposé nos demandes auprès de la Commune, après le transfert de la gestion de ces carrières par la région en septembre. L’attente est trop longue. Nous exigeons que les carrières soient ouvertes la semaine prochaine au plus tard, sinon nous allons chercher d’autres solutions », ont menacé les concernés. La présidente de la Délé­gation spéciale de la Com­mune urbaine de Mahajanga, Velomary Zafiarinefo Tonganirina, a déclaré hier que la session ordinaire du conseil municipal a adopté depuis le 30 décembre, le nouveau tarif de la ristourne. « Selon le code minier, la commune est chargée de la gestion de ces carrières et nous avons déjà procédé à l’adoption du nouveau tarif. La situation sera débloquée », a confirmé la PDS. Les membres de la commission de carrière de sable au sein de la municipalité se sont réunis hier après-midi à l’Hôtel de ville pour procéder au dépouillement des demandes d’exploitation.