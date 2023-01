COUPE DE FRANCE – Rayan Raveloson propulse l’AJ Auxerre en 16es

Deux internationaux malgaches ont disputé sous le maillot de leur club respectif ce week-end les 32es de finale de la coupe de France. Le milieu des Barea, Rayan Raveloson qui évolue depuis l’entame de la saison 2022-23 à l’AJ Auxerre se qualifie à la prochaine étape après avoir éliminé au bout du suspense l’USL Dunkerque ce dimanche au stade Marcel-Tribut par 2-2 (tab 5-4). Mené 0 à 1 dès la 5e minute, l’ancien joueur de Los Angeles Galaxy réalise un doublé, une frappe croisée (19e) puis d’une tête sur corner (35e) et son club prend le devant 2 buts à 1 à la pause. L’USL Dunkerque renverse la situation et égalise à la 68e. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire. AJA, classé 18e en Ligue 1 après la 17e journée a finalement pu valider son ticket pour les 16es à l’issue de la séance de tirs au but. Rayan et consorts poursuivent ainsi leur aventure et affronteront en 16es de finale Niort, un club en Ligue 2 le 21 janvier. Fin de parcours pour l’autre défenseur des Barea, Mamy Gervais Randrianarisoa et son club Tamponnais qui ratent la marche en s’inclinant ce samedi 0 à 1 devant Grasse, un club en nationale 2.