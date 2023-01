CONSOMMATION – 140 000 tonnes de riz à distribuer dans tout le pays

Les consommateurs sont servis. A tout moment et n’importe où dans le pays, ils pourront acheter et manger du riz, et ce à un prix qui leur est largement accessible. En effet et toujours prévoyant (gouverner c’est aussi prévoir) face à l’augmentation constatée du prix du riz produit localement, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a entamé une vaste opération d’approvisionnement de tous les marchés… tout en multipliant également les points de vente au niveau des épiceries jusqu’aux fins fonds des villages dont nombreux sont difficiles d’accès en cette saison des pluies. 140 000 tonnes de riz Tsinjo sont ainsi en cours de distribution depuis hier. Il s’agit du riz importé par l’État à travers le MICC et la société SPM, et qui sera vendu à un prix à la portée de toutes les bourses. Selon le directeur du commerce intérieur au sein du MICC, Andry Randriamiaramahefa, qui a assisté hier au chargement des camions qui vont acheminer ce riz vers leurs destinations respectives, « Cet approvisionnement a été vérifié au préalable auprès des entrepreneurs et de la société SPM. La distribution a déjà commencé ici à Antananarivo et elle se poursuivra dans toutes les régions… ». Il ajoute que les réserves de riz du pays ne seront pas menacées et qu’il y aura toujours une surveillance des velléités d’abus et/ou de spéculation dans cette augmentation du prix du riz. Des mesures seront prises contre les grossistes ou les distributeurs qui le font délibérément. Concernant les envois d’hier, après ceux qui ont déjà été effectués depuis le début de ces importations, on précise que 60,3 tonnes ont été livrées auprès de cinquante-quatre Fokontany et cent qautre-vingt-quatorze épiceries. Andry Randriamiarmahefa a encore expliqué que l’augmentation du prix du riz produit localement est causée par la diminution du stock des agriculteurs à la période de soudure. Mais il y a aussi le mauvais état de la route en cet été, entraînant une augmentation du coût des transports des produits. « Lorsque l’offre ne suit pas, le prix du produit augmente sur le marché. Il y a aussi de nombreux agriculteurs, qui utilisent leurs récoltes, c’est donc l’une des raisons pour lesquelles le prix du riz dans notre pays a augmenté », a-t-il déclaré.