CONJONCTURE ÉLECTORALE – L’armée martèle le refus de la déstabilisation

“Cette année électorale doit être celle de la stabilité et de la sérénité”. Ces mots ont été dits par le Général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale et ministre des Affaires étrangères par intérim, lundi. Des propos tenus lors de la cérémonie de levée de drapeau au siège de la diplomatie malgache, à Anosy. L’officier Général a profité de ce moment pour réaffirmer “qu’aucune tentative de déstabilisation, quelle qu’elle soit, ne sera tolérée”. Des mots qui font écho à ses discours en décembre, où il a soutenu que l’Armée et plus largement, les Forces de défense et de sécurité (FDS), défendent la Constitution et le choix démocratique de la population. Cette posture, le ministre de la Défense nationale l’a également réitérée lors de la présentation des vœux des chefs militaires, hier. Les différents responsables au sein de l’état-major des armées et des trois états-majors que sont celui de l’armée de terre, des forces aériennes et la marine ont présenté leurs vœux du Nouvel An au Général Rakotonirina, hier. Sans équivoque, les enjeux de cette année électorale pour la paix sociale et la stabilité politique dans le pays ont été soulevés par le membre du gouvernement durant cette rencontre. Il a rappelé “le rôle crucial”, de l’armée dans la préservation de l’unité nationale, mais aussi l’importance de préserver l’unité et la cohésion dans ses rangs.