BEPC-CEPE – L’AILE réclame la gratuité des frais d’inscription aux examens

Le directeur national de l’Association des Instituts Laïcs pour l’Éducation (AILE) réclame la gratuité des frais d’inscription au CEPE et au BEPC pour cette année scolaire. “Les frais d’inscription devraient être gratuits pour les candidats. En effet, malgré l’annonce par rapport à cette gratuité, on a remarqué que les frais d’inscription varient en fonction des centres d’examen pour l’année dernière. Il y avait des centres se trouvant en périphérie où les candidats ont dû payer 1 000 ariary et d’autres 500 ariary”, indique Célin Rakotomalala, directeur national de l’AILE. L’inscription à ces deux examens est prévue s’ouvrir à partir du lundi 23 janvier à 8 heures jusqu’au vendredi 24 mars à 16heures pour le CEPE. Pour l’examen du BEPC, l’inscription se fera entre le lundi 30 janvier jusqu’au 31 mars 2023 à 16 heures. Le calendrier en ce qui concerne l’ouverture et la clôture des examens officiels du CEPE et du BEPC annoncé le 5 décembre. L’examen du CEPE sera prévu pour le mardi 20 juin tandis que le BEPC pour le 3 au 6 juillet.