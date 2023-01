APPROVISIONNEMENT – De l’eau boueuse sort du robinet dans le Tana-Sud

« Je pensais prendre une bonne douche bien chaude, en fin de soirée, après une journée exténuante. Mais j’ai eu la mauvaise surprise de voir couler de l’eau boueuse du robinet, dans la salle de bain », a témoigné un père de famille qui vit à Itaosy, hier soir. Cela fait trois jours d’affilée que cet homme voit de l’eau du robinet brune, chez lui. « C’est depuis dimanche que l’eau est comme ça. Il y a eu des travaux de réparation effectués à proximité, mais cela n’a pas arrangé les choses. », enchaîne ce père de famille. Plusieurs clients de la Jirama dans le Tana-Sud se sont plaints de cette eau boueuse, hier matin. Selon les explications de la Jirama, une perturbation de l’approvision- nement en eau s’est produite à Itaosy, à Ambohidrapeto et à Avaratsena. « Ce changement de la couleur de l’eau provient de la citerne d’eau d’Ambohidrapeto. Cette perturbation fait suite aux travaux de réparation qui ont été effectués dimanche », communique la Jirama. Si l’on en croit cette société de production et de distribution en électricité et en eau, l’approvisionnement en eau devait déjà revenir à la normale, hier soir, les travaux de réparation de la citerne d’eau à Ambohidrapeto étant terminés. Les témoignages de quelques habitants d’Itaosy, hier soir, infirment cette déclaration. La Jirama recommande à ses clients de laisser couler l’eau pendant quelque temps avant de l’utiliser. Les contrôles et les vérifications se poursuivent.