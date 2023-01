AMOUR’ RIRE 2 – Fou hehy et Etsetra Etsetra en tandem

Du rire à foison. Fou hehy et Etsetra Etsetra s’afficheront sur une même scène lors de la deuxième édition de l’amour’rire, qui se tiendra au CCESCA Antanimena le 19 février à 14h30. Les quatre cracks de l’humour, Eric, Aldini, Honorat et Ririh, offriront une belle tranche de rire en duo à travers des sketchs basés sur la fusion de l’amour et du rire, en l’honneur de la célébration de la Saint-Valentin. «Le spectacle sera différent de ce que nous avons déjà fait auparavant. C’est aussi la première fois que la scène sera réservée uniquement à Fou hehy et Etsetra Etsetra. Le show sera à 100% de la comédie, donc, il n’y aura pas de chant ni d’autres prestations, à part l’humour» affirme Ririh, du groupe Etsetra Etsetra. Pendant deux heures d’affilée, plusieurs personnages apparaîtront sur scène, y compris «Zisy sy Lenina». Chacun des groupes disposera de 40 minutes pour sa présentation scénique, avant d’être en symbiose dans les quarante dernières minutes. Ces rois du rire promettent une ambiance à couper le souffle ainsi que de l’énergie positive à ses fans durant le spectacle.