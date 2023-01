AMBOHIMAHASOA – Onze personnes foudroyées chez elles

La foudre s’est abattue sur une maison où s’abritaient onze personnes d’une même famille à Antoetra Ambohimahasoa. Un couple a succombé et ses enfants ont été blessés.

Terreur et émoi à Ampitana Ambohima­hasoa. La foudre s’est abattue, faisant deux morts et neuf blessés. Ces scènes se sont produites avant-hier dans le village d’Antoetra, une agglomération rurale bien à l’écart du chef-lieu de district. Dans l’après-midi, aux alentours de 16 heures, de fortes pluies se sont déversées. Pendant le déluge, un vent à décorner les bœufs a soufflé dans cette zone et la foudre a aussi fait des siennes en plusieurs endroits. Pendant la tempête, les villageois, dont la famille frappée par la foudre, se sont rassemblés dans leurs foyers respectifs. Alors que les éclairs dansaient dans le ciel noirci, une série de déflagrations a secoué les environs lorsque la foudre est tombée dans les champs et les villages, frappant de plein fouet l’habitation où se trouvaient onze personnes. Ces dernières étaient d’une même famille. En s’abattant dans la maison, la foudre aurait traversé de part en part tout l’intérieur avant de ressortir. De ce fait, toutes les personnes qui s’y étaient retrouvées piégées ont été électrocutées. Sérieusement touché, le couple n’a pas survécu.

Évacuation

De graves brûlures leur ont été fatales. Ayant eu plus de chance, leurs neuf enfants ont pour leur part échappé à la mort. Blessés, ces derniers ont été conduits au Centre hospitalier d’Ambohi­mahasoa. Des cas préoccupants sont signalés mais la plupart des rescapés sont hors de danger selon les informations recueillies. Au moment de l’orage, les villageois se sont heurté à des obstacles lorsqu’ils ont prêté main forte aux victimes. En effet, les pluies battantes, l’éloignement, ainsi que la difficulté à trouver un moyen de transport rapide pendant l’orage, n’ont pas joué en leur faveur. Le soir même de la catastrophe, les soins nécessaires ont pu être néanmoins prodigués aux blessés. Placés en observation médicale, ils ont repris du poil de la bête et devraient pouvoir très bientôt regagner leur foyer. À Antoetra, les familles préparent les obsèques du couple qui a succombé lors de cette tragédie.