Une large gamme des meilleurs bijoux de Jimin -BTS

Park Ji-min, connu sous le nom de Jimin, est un chanteur et danseur sud-coréen. Il est connu de nous avoir donné une grande inspiration en matière de mode et de fashion.

Jimin est également surnommé l’informaticien en raison de son style personnel, son look très élégant et de son comportement. Une seule petite présentation sur lui et vous comprendrez pourquoi !

Il se déplace avec un certain air de confiance et d’élégance qu’il est presque impossible de détourner du regard. C’est pourquoi ses looks d’aéroport, et sur la télé sont en fait très attrayants.

Nous vous présentons aujourd’hui, une collection 10% Jimin qui comprend des pièces dans lesquelles on pourrait facilement imaginer Jimin, notamment des accessoires Punk, bijoux de Banquet sur la photo, ci-dessus.

Mais, aussi un collier, en velours pour garçon comme celui-ci.

Voir aussi, des boucles d’oreilles en acier inoxydable pour garçons et filles . . .

On vous rappelle ; que la collection Jimin est désormais disponible chez certains détaillants dans le monde entier, ainsi qu’en ligne.

À titre d’information, les médias coréens ne manquent jamais l’occasion d’écrire sur le look de Jimin, et de les rendre à la pointe des tendances, ils ont même créer des slogans qui se présentent comme suit : « Park Jimin est le meilleur pour la mode dans les aéroports ». « BTS Jimin, ‘World Star Fashion Sense’ « , » BTS Jimin, ‘Des yeux brillants, un charme digne d’un trésor national’ « , » BTS Jimin ‘Un sens unique de la mode’ « , » BTS Jimin ‘Mode mignonne et bouffante’ « , » BTS Jimin ‘Le personnage principal de 3 AMA’ » et plus encore.