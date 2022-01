Synode Régional FJKM de Boeny 17 – Renouvellement de délégation pastorale pour les catéchistes

Trois pierres d’un coup ! La matinée de dimanche a été l’occasion pour le Synode régional FJKM Boina vaovao 17 (Synodam-paritany ou SP BV) à Mahajanga de renouveler la délégation pastorale à quarante-cinq catéchistes (katekista délégué ou KD) dont quatorze femmes, qui ont prêté serment, à la paroisse Ziona vaovao. Le mandat des KD est renouvelé tous les ans dans la région Boina vaovao. Ils sont affectés dans les districts et communes éloignés et se chargent des tâches pastorales.

L’effectif des pasteurs est encore insuffisant dans les cinq districts du SP BV17 à Mahajanga, environ une quarantaine alors que le nombre des temples (Fitandremana) atteignent jusqu’à trois cents. Un pasteur dans les districts dirige jusqu’à cinq à six FIT. C’est dans cette optique que les KD, après trois années de préparation à l’École de préparation des laïcs (Sekoly Fanomanana ou Laika Sefala) sont consacrés à leur nouvelle fonction et reçoivent la délégation pastorale.

C’était aussi le moment pour le bureau du SP et les différents départements de l’Église FJKM de présenter les vœux de Nouvel an au président du SP, le pasteur Rivoarisoa Andriamamonjy, et son épouse. Ce dernier, dans son l’homélie, s’est inspiré de l’Évangile selon saint Marc, chapitre 12 :28-34. « Voici le commandement le plus important : Écoute Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici, le deuxième commandement : Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n’y a qu’un seul Dieu, et on doit L’aimer et aussi aimer aussi son prochain. C’est un ordre. Ce qui signifie qu’on aussi aimer son ennemi. Ne vous laissez pas vaincre par le mal mais soyez vainqueur du mal par le bien », a-t-il exhorté.

Sylvia Joëlle Razaindrasoa, quant à elle, a été nommée pasteur déléguée à Mahavoky Fitiavana. À la fin de la messe, la grande famille du SP 17 s’est réunie autour d’un repas fraternel « Agape », comme il est de coutume, dans la grande salle du lycée, à midi.