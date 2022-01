Motocross – Marco Preve sacré champion MX

La saison 2021 est officiellement clôturée, d’après les informations de la fédération. Le titre de champion de la catégorie reine « Élite » revient au pilote Husqvarna, Marco Preve.

C’est officiel. Le titre de champion de moto tout-terrain « MX » 2021, catégorie « Élite », est décerné à Marco Preve. La Fédération malgache de mo tocycli sme a confirmé l’information hier. La huitième et dernière manche de la saison 2021, le MX Games, devait se tenir le dimanche 19 décembre sur le circuit d’Iavoloha. Cepen­dant, le terrain était impraticable ce jour-là. La piste s’était avérée particulièrement poudreuse à cause de l’insuffisance de pluie. Raison pour laquelle les organisateurs avaient décidé de reporter la course à une autre date. Toutefois, ce report n’était pas vraiment du goût de la FMaM.

Aujourd’hui, on est fixé quant à la position de la fédération. Par la voix de son président, Tsirava Razafimahefa, cette dernière décrète officiellement que l’exercice 2021 est définitivement terminé. Le classement est donc figé. Classement où Marco Preve occupe la première place avec un cumul de 283 points. Le pilote Husqvarna remporte ainsi automatiquement la couronne nationale. Il est sacré pour sa première année dans la catégorie reine et un an après avoir été titré chez les juniors. Une performance historique pour celui qui roule sur une FC-350.

Doublé

Marco Preve succède donc à Ranty Ernest au palmarès. Le trône demeure la propriété d’un motard de l’écurie Husqvarna – 100% Moto. Écurie qui réalise un nouveau doublé, puisque Finaritra Razafindrakoto a remporté le championnat « enduro/endurance » avec sa FC-250. 2021 est derrière maintenant. La FMaM se tourne désormais vers la nouvelle année. Elle a récemment transmis une proposition aux organisateurs du MX Games. L’idée est d’ajourner le MX Games pour ce dimanche 16 janvier, afin que celui-ci constitue la manche inaugurale de la saison 2022. D’autant plus que le circuit d’Iavoloha est de nouveau opérationnel aujourd’hui. Avec les pluies des dernières semaines, les conditions sont quasi idéales pour y tenir une course de MX.

Cette nouvelle date est en attente de confirmation pour l’instant. Mais si elle vient à l’être, alors les protagonistes du championnat auront cinq jours pour s’y préparer. Le calendrier de l’exercice 2022 est également en gestation et en attente de publication officielle de la part de la FMaM.