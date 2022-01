Météo – Une vigilance pluie annoncée pour Analamanga

D’après un bulletin de la météo, le temps dans la partie centre Ouest, se dégradera, à cause d’une zone de convergence intertropicale dans le Canal de Mozambique. Le flux de mousson y engendre des activités pluvio-orageuses persistantes. Mercredi, la pluie sera au rendez-vous pour la partie centrale, dans les régions Analamanga, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania et Vakinankaratra. La partie Sud-Est sera principalement arrosée. La précipitation sera abondante dans trois régions, la région Melaky et les régions Menabe, Boeny seront concernées à partir de ce mardi. Cet épisode de pluie est susceptible d’engendrer des risques d’inondations, de stagnation des eaux, et des crues locales ainsi que des glissements de terrain pour les régions concernées. La vigilance est de mise dans ces régions.

Faible risque de cyclone

Les activités quotidiennes maritimes et continentales dans le centre Ouest seront particulièrement perturbées. La sortie en mer est déconseillée entre Mahajanga et Manja. Les populations sont priées de suivre attentivement les prescriptions émises par les autorités locales.

Les prévisions météorologiques indiquent qu’aucune alerte cyclonique ne plane pour l’instant sur la Grande île malgré la présence de cette zone de convergence intertropicale. « Pour le moment, le risque de formation d’une tempête tropicale reste faible pour cette semaine », indique un prévisionniste de la météo. Toutefois la vigilance est toujours de mise dans deux régions du pays. Notamment pour les usagers maritimes, pour la partie centre Ouest et la partie Nord-Ouest, à compter de ce jour. « Les populations des deux régions sont priées de rester informées sur l’évolution des conditions météorologiques, de ne pas s’aventurer en mer car les orages seront fréquents », recommande le communiqué.