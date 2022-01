Le meilleur du cosplay d’Ahsoka Tano

Bien qu’elle n’apparaisse pas en live-action avant 2020 dans la saison 2 de The Mandalorian, la popularité d’Ahsoka Tano ne peut être sous-estimée. Malgré ses débuts difficiles en tant que padawan d’Anakin Skywalker dans Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka s’est développée tout au long de la série pour devenir l’un (sinon le) des personnages les plus attachants. Elle a fini par réapparaître dans Star Wars Rebels et maintenant dans The Mandalorian. Mais avant ses débuts en live-action, Ahsoka a également connu un autre grand renouveau en 2020, puisque la septième saison de La Guerre des Clones, récemment produite, a montré le chemin qu’elle a pris après avoir quitté l’Ordre Jedi, avant de faire équipe avec les loyalistes mandaloriens de Bo-Katan et les clone troopers pour combattre Maul pendant le siège de Mandalore. Cette version d’Ahsoka Tano fait désormais partie de la série noire d’Hasbro, une vague de figurines exclusives Walmart (exclusives aux canaux de distribution en dehors des États-Unis) consacrées à cet arc final de la Guerre des clones. Et, comme nous l’avons mentionné précédemment, cette figurine d’Ahsoka est basée sur le look de la septième saison de la Guerre des Clones, qui lui a donné une nouvelle tenue bleue avec des sections gris métal et un pantalon noir. Que vous pouvez en trouver sur cette photo. Pour créer cette figurine, Hasbro a naturellement dû fabriquer de nouvelles pièces pour obtenir ce look, mais en regardant de plus près, vous verrez que les bottes et les avant-bras sont en fait des réutilisations de l’Ahsoka des Rebels déjà sortie. Cela signifie que ces zones sont très légèrement imprécises par rapport au modèle d’animation, mais si vous comparez les deux, les différences sont minimes. Le problème le plus notable est la façon dont ces parties réutilisées affectent la mise à l’échelle, car cette Ahsoka a la même taille que son homologue des Rebels alors qu’elle devrait être un peu plus petite. Ce n’est pas très grave si l’on met ces deux figurines côte à côte, mais ça l’est si on la place à côté de quelqu’un comme Rex, qui devrait être un peu plus petit. L’échelle n’est pas si fausse qu’elle gâche la figurine, mais cela vaut la peine d’être signalé pour ceux qui font attention à ce genre de choses. Malgré ces pièces recyclées, la figurine est globalement très belle et constitue une bien meilleure offre que la version Rebels, quelque peu décevante. Naturellement, la tête de la figurine a été entièrement repensée pour refléter son look plus jeune de la Guerre des Clones, et les sculpteurs sont restés beaucoup plus proches du modèle animé qu’ils ne l’avaient fait pour la figurine des Rebelles (tant la version originale que la réédition photoréaliste de 2020). Cette tête sculptée est conforme à l’esthétique plus réaliste de la Série Noire, sans rien sacrifier de la version animée. Les lekku ont également été refaits pour correspondre plus étroitement à la version de la Guerre des Clones, avec beaucoup plus de bleu que la version des Rebelles. Le corps est joliment détaillé avec ses applications de peinture argentée et sa jupe en plastique souple segmentée qui présente à son tour une peinture nette.