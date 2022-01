Large gamme des meilleurs poissons bananes bon marché

Depuis sa publication dans un magazine shoujo dans les années 1980, Banana Fish a reçu plusieurs étiquettes telles que boys’ love (BL), shounen-ai et yaoi en raison d’idées reçues. Non seulement ces termes sont mal appliqués à l’œuvre, mais ils ne vont pas au cœur de ce qu’est Banana Fish. Et même son étiquette démographique shoujo originale déforme profondément le contenu de cet anime.

Ce sont les termes au cœur de Banana Fish. Mais en même temps, la toile de fond du crime et des gangs n’est pas le seul sujet de l’histoire.

Qu’est-ce que le poisson banane ?

Banana Fish est un titre d’anime si obscur qu’il suffit à lui seul pour attirer l’attention du spectateur le plus modeste. Cependant, plongez un peu plus profondément dans Banana Fish et vous vous retrouverez facilement accroché à cette histoire sanglante de crime, de vengeance et de conspiration.

Pourtant, Banana Fish semble être l’une de ces séries qui ne s’adressent pas à un public plus large, mais qui possède son propre attrait. Se déroulant dans un cadre de crime-noir, la série traite des gangs d’adolescents dans une ville corrompue. Il s’agit d’une période de récréation et Banana Fish est un bon exemple d’un drame policier de la vieille école ressuscité à la vie moderne.

Lorsque la plupart des gens découvrent la série, leur principale raison de ne pas la lire est le style artistique. En effet, le style s’améliore vers le milieu de la série et les scènes d’action deviennent beaucoup plus fluides… Puisque la série se déroule entre le milieu des années 80 et le début des années 90, le design des personnages reflète la mode de l’époque : chemises et vestes trop grandes, jeans moulants et, bien sûr, cheveux en peluche !

