Large gamme des meilleurs itachi uchiha sharingan

Tachi Uchiha est un personnage fictif de la série manga et anime Naruto créée par Masashi Kishimoto. Itachi est le frère aîné de Sasuke Uchiha, et est responsable du meurtre de tous les membres de leur clan, n’épargnant que Sasuke. Il apparaît comme un terroriste de l’organisation Akatsuki et est le plus grand ennemi de Sasuke.

Au cours de la seconde partie du manga, Itachi s’implique dans des attaques contre des ninjas possédant des créatures à queue jusqu’à affronter Sasuke dans un combat en tête-à-tête.

Bien qu’Itachi périsse lors du duel final, il est révélé plus tard qu’il avait une raison secrète d’assassiner le clan Uchiha. Itachi est un personnage jouable dans la plupart des jeux vidéo de la série.

En dépit d’être sans doute le méchant le plus populaire de tout Naruto, Mattel n’a inexplicablement jamais sorti une figurine d’Itachi dans leur ligne de figurines 4″ entièrement articulées.

C’est probablement pour le mieux puisque les figurines Naruto de Mattel étaient, pour la plupart, affreuses.

En effet, Nous vous recommandons vivement, de découvrir cette collection fascinante de Tachi Uchiha.

Comme vous pouvez le remarqué, la peinture de cette figurine est absolument parfaite., pas d’endroits manqués environ 28-32cm de hauteur, les couleurs sont parfaitement assorties, PVC de haute qualité , Poids: environ 900g.

Même la forme et les yeux d’Itachi sont peints de manière experte. Vraiment, c’est l’une des figures les mieux peintes sur cette série.

Je vous invite aussi, à consulter et découvrir Figurines de dessin animé Naruto GK Uchiha Itachi, qui pèse environ 1.5Kg, et 29cm de hauteur.

Comme vous le savez déjà, contrairement à Naruto et Kakashi, Itachi n’a pas d’armes ni de tête changeante. Cela me semble un peu étrange puisque la seule tête d’Itachi ne le montre pas utilisant sa merveilleuse technique puissante, les yeux du Mangekyou Sharingan.

Une tête interchangeable avec les yeux du Mangekyou Sharingan aurait été une inclusion très intéressante, surtout si l’on considère le manque d’autres accessoires d’Itachi. Ils auraient pu au moins inclure une main pour saisir un shuriken ou une épée pour Itachi, les deux armes que nous le voyons tenir dans l’anime.