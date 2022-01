Jeunesse – Des jeunes à former pour être indépendants

Le ministère de la Jeunesse et des sports, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), prépare l’avenir des jeunes, grâce au programme Life Skills. Ce programme permettra aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir des personnes indépendantes. Pendant dix jours, trente-cinq agents de ce ministère suivront des formations en Life Skills. Ils formeront à leur tour les enfants de plus de dix ans au niveau des communautés, après cette formation qui se tient au centre Fafiala d’Ambohimangakely.

Les objectifs sont l’acquisition de toutes les connaissances et les savoir-faire dont ils ont besoin pour faire face à leur avenir, la création de leur propre entreprise, leur capacité à créer une communauté en paix, leur santé et leur protection. Ils seront également formés sur le leadership, le plaidoyer et la création de projet de communauté.

La vice-ministre de la Jeunesse, Juliana Tahina Ratovoson ,encourage les jeunes qui ont déjà bénéficié des formations en Life Skills à mettre en application leurs acquis. « Le changement de comportement n’aura pas lieu si vous ne vous appliquez pas ! », indique-t-elle, lors de l’ouverture de cette formation. Elle croit en l’avenir des jeunes. Plusieurs projets en leur faveur seront d’ailleurs réalisés cette année. Juliana Tahina Ratovoson a cité, entre autres, la mise en place du conseil des jeunes, la mise en place et l’opérationnalisation du parlement de jeunes, l’employabilité des jeunes à travers Youthconnekt ou le pôle emploi jeune, la protection des jeunes, la participation massive des jeunes dans la reforestation.