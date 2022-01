Gamme des meilleurs articles Satoru Gojo

Satoru Gojo est le personnage le plus fort de l’anime Jujutsu Kaisen. Il est l’un des personnages d’anime les plus cool jamais créés. Mais qu’est-ce qui rend ce personnage si intéressant ? Gojo a ses pouvoirs inimaginables et un fantastique sens de l’humour. Mais il y a une ironie tragique derrière tout ça.

Faits intéressants sur Satoru Gojo

Le personnage le plus fort

Depuis sa première apparition, Satoru a montré à quel point il est fort. En fait, il peut facilement vaincre sukuna au début de l’épisode, bien qu’à ce moment-là sukuna ne soit pas parfait. Il a pu créer un domaine d’expansion infinie qui empêchait son adversaire de faire quoi que ce soit après y être entré.

Avoir de l’intelligence et de la vitesse

Le pouvoir qu’il possédait était de plus en plus important grâce à d’autres talents en lui. Parler d’intelligence et de force est important lorsqu’on combat des malédictions. Et il possède ces deux choses importantes. Il peut lire l’attaque de l’adversaire afin qu’il soit plus facile de se battre et d’exceller. De plus, la vitesse incroyable qu’il a est très utile pour faire face aux malédictions que la moyenne a des mouvements rapides lors des combats.

Avoir une grande malédiction

Cette sorcière avait tellement d’avantages qu’elle avait un surnom comme la plus forte. Un autre avantage qu’il avait était la grande capacité de malédiction. Si fort et compétent, Satoru Gojo est capable de combiner l’énergie négative et positive simultanément. Il était le seul magicien qui pouvait contrôler les deux énergies.

Avoir une technique illimitée

Ce pouvoir est issu de l’héritage de la famille Gojo, c’est-à-dire héréditaire. Ce pouvoir est étroitement lié à l’espace. Il permet de manipuler l’espace de manière très précise. Mais les détails de cette force n’ont pas été expliqués de manière trop détaillée.

Des capacités d’infini exceptionnelles

Gojo possède également un pouvoir d’infini qui lui permet de ralentir diverses choses. Ces pouvoirs lui permettent de vaincre plus facilement les maléfices et font de lui la figure la plus redoutée. On peut dire que le pouvoir qu’il possède est surpuissant.

Gojo a les six yeux

Gojo est la seule sorcière qui possède le pouvoir des six yeux. Mais on ne sait pas encore exactement comment ce pouvoir va se manifester et quel en sera l’impact pour l’ennemi.

Plus préoccupé par la prochaine génération

Contrairement aux anciens qui semblaient colossaux, Saturo Gojo se soucie profondément de la relève. Il se soucie même beaucoup de son protégé. Il n’est pas rare qu’il l’entraîne de façon extrême, mais il le protège aussi très bien. Il y a certains enfants qui, selon lui, ont le potentiel pour devenir de grands magiciens comme lui. Gojo pense qu’Itadori est l’un d’entre eux !

Avoir une personnalité unique

Bien que surnommé le personnage le plus fort, il n’est pas toujours sérieux. Satoru Gojo n’aime pas seulement taquiner ses élèves, mais même Utahime est toujours taquiné. Gojo a-t-il quelque chose de spécial à faire avec Utahime ? Son comportement a provoqué des rires.

Déjà fort et humoristique, comment ce personnage n’est pas aimé s’il a un caractère parfait. Même Shonen Jump a annoncé que Satoru est l’un des trois personnages les plus populaires dans le sondage d’opinion mené par les fans.

Gojo vient d’un grand clan

Satoru Gojo est issu de 3 grands clans de mages ou peut être appelé « La famille des trois grands sorciers ». Le clan est Gojo, Zenin, et Komo. Depuis l’ère Heiren, la famille Gojo a hérité de pouvoirs spéciaux célèbres, dont la technique « Infinity Domain » et six yeux. Actuellement, Satoru Gojo est le chef du clan.