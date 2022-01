Explorez une large gamme des meilleures tenues de charly D’amélio

Si vous êtes familier avec TikTok, vous savez probablement déjà qui est Charli D’Amelio. Avec plus de 125 millions d’adeptes sur TikTok et la première place du classement des « plus populaires » sur le catalogue d’influenceurs Famous Birthdays. Avec plus de 125 millions d’adeptes sur TikTok et la première place du classement des « plus populaires » sur le catalogue d’influenceurs Famous Birthdays, Charli D’Amelio, 17 ans, est devenu l’adolescente la plus populaire d’Internet.

Charli D’Amelio est rapidement devenue une icône de la mode grâce à ses comptes Instagram et TikTok. Si elle s’est d’abord fait connaître sur les médias sociaux grâce à ses talents de danseuse, ses fans ont également remarqué son style. La star de la génération Z a porté sans effort certaines des plus grandes tendances émergentes des années 2020, des T-shirts amples qui couvraient ses shorts aux ensembles de salon tie-dye qui

Fonctionnaient à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Et comme elle est suivie par 120 millions de personnes sur TikTok et que ses vidéos recueillent plus de neuf milliards de likes, la jeune femme de 17 ans a beaucoup d’influence.

Êtes-vous fan de Charli D’Amelio ?

En effet, Charli D’Amelio a toujours été remarquée pour son sens aigu de la mode. Grâce à ses apparitions parfois spectaculaires sur les vidéos TikTok. Faut reconnaître, que c’est une star des réseaux sociaux, mais le succès est toujours au rendez-vous pour Charli D’Amelio, avec le lancement d’un véritable empire de T-shirt à manches courtes Charli Damelio imprimé en 3D, de Sweat-shirt à capuche imprimé en 3D pour garçon et fille, et un ensemble de gadgets et accessoires de Charli D’Amelio.

En plus d’être admirée par tous les jeunes de la planète qui regardent ces vidéos et copient son style, Ses nombreuses accessoires de prêt-à-porter, de Coque de téléphone, et de Sac à dos 3D ont provoqué de véritables buzz chez les passionnés de la communauté Charli D’Amelio.

Charlie damelio a partagé également quelques photos et vidéos sur le réseau social des stars, Instagram qui ont fait le buzz en portant des Sweat-shirt à capuche, parfois, des Sweat-shirt à capuche avec oreilles, et parfois des T-shirt à manches courtes . . .

Charli D’Amelio est une star qui gagne aussi de l’argent, les publicités du Super Bowl. Selon quelques magazine, Charli a gagné un million de dollars pour sa publicité pour le houmous Sabra, dans laquelle elle a joué pendant environ deux secondes, ou elle a porté de joli vêtements et accessoires pour femme.

À noter que Charli D’Amelio a assisté aux People’s Choice Awards 2021 en portant une robe froncée en soie mélangée Dolce & Gabbana une bague ovale et ronde en rubis et diamant et un collier en diamant, une bague marquise en diamant blanc Djula, une bague rose en poire solitaire SHAY, des bijoux en diamant.

Aujourd’hui, Même si Charli a maintenant une équipe glamour qui travaille avec elle, elle a toujours un sens aigu de la mode qui lui est propre. Si elle s’intéresse aux marques de créateurs, elle porte tout aussi facilement des pièces bon marché de grandes marques.

Cependant, ses tenues ne sont pas toujours les plus faciles à trouver, car Charli n’indique pas souvent les marques qu’elle porte. Mais nous sommes là pour vous aider.