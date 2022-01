Des hauts et débats

On n’arrête pas d’ergoter sur le transport par câble. Chacun y va de son sondage pour appuyer sa position. On a un peu mis la charrette avant les bœufs dans cette histoire. On lance le projet puis on recueille l’avis des gens. Certes, comme disait l’autre, ce n’est pas ce qui plaît à la population qu’on fait mais ce qui lui est utile, mais une concertation préalable aurait essarté le terrain. La on refait la même erreur d’approche que dans le projet de construction de la nouvelle ville à Ambohitrimanjaka qui s’est heurté au rejet de la population.

On s’étonne d’ailleurs qu’un tel projet qui engage les contribuables ne soit pas passé par l’Assemblée nationale pour ratification même si on sait que c’est une formalité.

Ce n’est pas le projet en lui-même qui est mauvais. Il faut prouver son utilité et son opportunité dans la conjoncture et le contexte actuel. Il faut prouver l’objectivité des deux axes retenus par rapport à la mobilité de la population. C’est bien de dire qu’il va solutionner l’embouteillage mais il ne faut pas abêtir l’opinion avec des arguments farfelus. On veut bien en finir avec l’embouteillage mais on voit mal comment les deux trajets pourront annihiler les bouchons à Itaosy, Tanjombato, Ambohitrarahaba…

Ceci dit c’est vrai que l’espace offre une solution infinie aux problèmes d’élargissement de la chaussée, d’expropriation, d’anarchies des transporteurs… mais le projet doit être le plus social possible pour être admis. Ce ne sont pas les deux trajets les plus utilisés par la population pour que le projet ait une véritable utilité sociale. On se demande quelle est la population cible de ces axes à moins que ce soit vraiment les touristes.

Pour atteindre l’objectif ambitieux de quarante mille passagers par jour, il aurait fallu viser les axes les plus fréquentés, en l’occurrence la proximité des centres commerciaux et des marchés et pas seulement les bureaux administratifs et les quartiers résidentiels. A moins que le transport par câble soit destiné simplement aux curiosités touristiques et aux loisirs. Pourquoi pas après tout. A ce propos, 4000 ariary n’est pas du tout prohibitif comparé au ticket pour 10 minutes de karting, 10 minutes de manège, une séance de cinéma, une bouteille de bière…

Dans ce cas, il aurait été mieux de présenter le projet dans cet objectif et les polémiques se seraient tues.

Le transport par câble serait une option si tout allait bien sur terre. Pour le moment on ne peut pas voir les problèmes de haut ni les toiser sans risque de heurter la corde sensible de la population en proie chaque jour à l’électricité, à l’eau, à l’insécurité, à la hausse des prix.