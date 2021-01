Météo – Danilo apportera des pluies

Un deuxième cyclone salvateur ? Danilo va impacter l’Est de Madagascar qui est sec, après le passage du cyclone Chalane. Ce cyclone, réduit à une dépression résiduelle, va arroser l’Est, au cours de cette nouvelle semaine. « La masse nuageuse qui accompagne Danilo va toucher l’Est, aux alentours de Toamasina. Elle va apporter des pluies, à partir de mercredi. » indique Mamy Andriamirado, prévisionniste de la direction générale de la Météorologie, hier.

Danilo évolue proche de La Réunion, hier. Il se rapproche de nos côtes et évolue vers l’Ouest-Sud-Ouest. Ce cyclone perd en intensité. Il est passé de tempête tropicale à une dépression résiduelle, en une semaine. Il ne sera pas, ainsi, dévastateur, mais plutôt salvateur, après la longue période sèche.

Ce jour et demain, des pluies localement orageuses sont attendues, mais à partir de mercredi, la pluie va couvrir l’Est et l’Ouest. « À l’Est, Danilo va apporter des précipitations et à l’Ouest, des pluies orageuses sont attendues » rajoute le technicien.