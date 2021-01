Infrastructure routière – Les réseaux d’évacuation d’eau bloqués à Ambohimangakely

Les chaussées sur la nationale 2, autour du rond point d’Ambohimangakely, sont en cours de réhabilitation. Le problème d’évacuation d’eau a dégradé l’état de la route et crée des embouteillages pendant les weekends et les jours fériés. « Un canal d’évacuation a été obstrué, lors de la construction d’une route pavée qui relie la nationale 2 avec un fokontany de la commune d’Ambohi­mangakely. Un autre réseau d’évacuation d’eau est bouché par une clôture, sur l’autre côté de la route. » indique Harifidy Rahaingoson, directeur de la Communication auprès du ministère de l’Aménage­ment du territoire et des travaux publics, ce weekend, pour expliquer les nids de poule sur ces chaussées.

Il faudra refaire ce canal et démolir la clôture, pour prévenir la montée des eaux sur les chaussées, autrement, cette réhabilitation sera vaine. Ces travaux de démolition et de réfection des réseaux d’évacuation à Ambohi­mangakely sont prévus commencer cette semaine. « Les autorités locales et nos techniciens ont effectué des descentes pour identifier ces problèmes et discuter des solutions », rajoute la source.