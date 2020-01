Émergence – L’état recrute des « cerveaux »

Rattraper le retard du pays. C’est l’objectif de l’initiative présidentielle de recruter des compétences dans divers domaines.

Rameuter toutes les compétences sans exception. C’est le but de l’appel à candidature lancé par la présidence de la République aujourd’hui. L’état procède ainsi à un recrutement massif de compétences dans plusieurs domaines pour occuper de hautes fonctions publiques. Il s’agit donc de disposer de ressources à même d’atteindre l’émergence économique et sociale tracée par l’IEM.

Après un an de pouvoir, le président Andry Rajoelina veut visiblement passer à la vitesse supérieure comme il l’a, d’ailleurs, laissé entendre dans son message de vœux à la Nation. « L’année 2020 sera celle de la concrétisation des velirano », a-t-il souligné. Il faut ainsi améliorer les compétences des dirigeants pour un résultat rapide et palpable.

Ces nouveaux cadres occuperont des postes de décision dans des sociétés d’état, des organismes étatiques et des ministères. Rajoelina veut, en quelque sorte, disposer d’assez de matières grises pour mener à bien son entreprise en renouvelant la classe dirigeante. Malgré le fait qu’il a fait appel à de supers techniciens dans le gouvernement, sa marge est limitée, étant donné que les nominations tournent autour de quelques personnalités politiques. Des ministres deviennent députés pour redevenir ministres.

Or, la vision de l’émergence requiert des connaissances et du savoir-faire spécifique. L’appel à candidature s’adresse à tous les citoyens. Un cabinet de recrutement procédera à la sélection des CV reçus alors qu’un comité validera les choix. Tout se fera donc en toute transparence sans aucune chance à la corruption ni au copinage. Le leitmotiv est, désormais, l’équité, l’éthique, la compétence, l’égalité des chances et la transparence.

Patriotisme

La principale condition exigée aux candidats est le patriotisme. Ils doivent également être convaincus de la vision incarnée par l’IEM.

Plusieurs domaines sont concernés par cet appel, en l’occurrence, la diplomatie, l’énergie renouvelable, l’e-gouvernance, le transport, l’industrie, le commerce, le tourisme, le digital, les mines, l’économie, les finances, l’agriculture, la sécurité, le sport, la culture, la santé, la communication, les travaux publics, l’éducation, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire…

Une initiative salutaire, en somme, qui mobilise tout le potentiel humain et technique du pays pour un objectif noble et sacré.

Les candidatures ( CV+ lettre de motivation + plan d’actions) peuvent être adressées à l’adresse suivante recrutement@etatmalagasy.com et sur le site web de la primature www.primature.gov.mg