Concert de solidarité – Les jazzmen au chevet de Fanaiky

Des concerts qui s’annoncent particulièrement festifs, harmonieux et solidaires pour tous les férus de jazz et pour les fans de Fanaiky se profilent.

Une nouvelle année placée sous le signe de la reconnaissance et qu’il souhaite sublimée d’amour et de santé avant tout, le tout égayé par la musique dans toute sa splendeur. C’est ce que Fanaiky Rasolomahatratra, souffrant d’une insuffisance rénale, illustre bassiste de jazz et pilier du fameux groupe Solomiral depuis les années 80 à aujourd’hui promet. Toujours en rémission, se portant comme un charme, malgré la fatigue et la maladie qui stagne, le bassiste émérite qu’il est inspire toujours à festoyer aux côtés de ses pairs.

En attendant, ce sont ces derniers qui se plairont à faire preuve d’une grande générosité pour jouer sur la scène du Cercle Germano-Malgache / Goethe Zentrum (CGM/GZ) Analakely ce 17 janvier à partir de 19h30. Pour l’occasion, c’est littéralement un genre de mini-festival de jazz qui envahira ce centre culturel. Le fait est que ce sont les crèmes de la scène musicale actuelle qui s’y retrouveront pour un concert de solidarité exclusif, afin d’aider Fanaiky à s’en remettre au plus vite. On y retrouve ainsi les sommités des jazzmen et jazzwomen du CGM/GZ Analakely à l’affiche.

Fédérateur

Que ce soit ceux qui ont déjà partagé la scène avec lui auparavant ou ceux qui lui vouent un respect et une admiration unique, ils seront tous présents pour ce rendez-vous. Il faut dire que Fanaiky, toujours aussi taquin et jovial, se plait à fédérer et à inspirer tous ceux qui croisent son chemin. On retrouve ainsi à l’affiche les jeunes du Big Band Kely (BBK) qui regroupe essentiellement la jeune génération du Jazz Club du CGM/GZ. De même que le LMM Quartet sous la houlette de Seth Ramaroson qui excelle dans les instruments à vent. Toute une joyeuse troupe de musiciens, tous aussi talentueux les uns des autres, le Bandy Baraka Fanfare sera aussi de la partie. Apprécié pour sa maîtrise des instruments à cordes et émerveillant par la symphonie de ses interprétations, le Quatuor Squad y répondra aussi présent. Un chœur, voire une chorale à part entière, ICanto et sa bonne quinzaine de membres nous envoûteront par leur voix.

Le dernier mais pas des moindres, l’illustre pianiste de jazz Samy Andriamanoro, fier camarade de Fanaiky depuis longtemps honorera aussi le concert de sa présence. Un moment inédit et exceptionnel qui laissera sûrement la part belle aux émotions se découvrira ainsi à tous les mélomanes qui se joindront à Fanaiky et sa famille.