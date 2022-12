Transfert international Baobab Banque Madagascar se lance

C’est ce vendredi 9 décembre que Baobab Banque Madagascar a lancé officiellement son nouveau service de transfert international qui s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Devant la presse et ses partenaires, au Louvre Antaninarenina, le Directeur Général de la filiale malgache de Baobab Group, Hugues Bonshe Makalebo, a soutenu que les efforts de la banque pour accompagner de la meilleure des manières les clients s’intensifient.

« Baobab Banque se fait un nom sur le réseau Swift, un service désormais accessible à l’ensemble de ses clients », a-t-on fait savoir lors de cet événement de lancement officiel de ce nouveau service présenté comme une solution fiable pour effectuer des transactions avec l’étranger et particulièrement dans les opérations de commerce international. Pour y accéder, il suffit d’être titulaire d’un compte bancaire chez Baobab Banque Madagascar.

A savoir que le réseau Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) permet d'effectuer des virements en devises étrangères partout dans le monde. Par exemple, les entreprises et les propriétaires uniques peuvent accepter les paiements par carte ou par banque, même si le client utilise une autre banque. Le réseau, considéré comme le plus fiable, facilite les transactions entre différents emplacements tout en assurant la sécurité des données personnelles et financières.

Hugues Bonshe Makalebo est aussi revenu pour l’occasion sur les différentes étapes par lesquelles est passé l’établissement depuis 2005. Ayant débuté avec un statut d’organisme de microfinance, Baobao Banque Madagascar et devenue par la suite une banque à part entière et a lancé sur le marché une série de services lui permettant aujourd’hui de s’aligner avec les banques de référence de la place. « De Microcred à Baobab Banque Madagascar, nous n’avons cessé de grandir et d’évoluer. Nous avons maintenant 36 agences et 350 points Baobab, un capital important qui nous permet de satisfaire aux mieux nos clients », a-t-il ajouté.

Précision a aussi été donnée que pour le service de transfert international, l’établissement a rempli toutes les conditions administratives et de conformité exigées, notamment par la Direction Générale du Trésor pour la domiciliation des opérations commerciales effectuées par voie électronique à travers le Système Intégré de Gestion des Opérations de Change (SIG – OC).

Accompagner le développement socio-économique

Expliquant les tenants et aboutissants du nouveau service ainsi que la démarche à suivre pour les clients, Patrick Rabeharisoa, Directeur en charge de l’Expérience Client, a souligné que pour initier un transfert international, seuls une définition de l’objet de l’opération, les identités et les codes BIC sont nécessaires. Il a également tenu à rassurer que toutes les équipes des agences Baobab Banque Madagascar sont à même d’accompagner les anciens et les nouveaux clients souhaitant profiter de cette nouvelle solution de transfert à coût compétitif et qui réduit les délais de transactions.

Outre les entreprises opérant dans l’import-export, Baobab Banque Madagascar s’adresse également aux entreprises étrangères et nationales effectuant des opérations de capital et financières. D’autant plus qu’il n’existe pas de plafond concernant les fonds traités. Concernant les particuliers voulant envoyer ou recevoir de l’argent, il a été indiqué que cette offre fraichement mise sur le marché est particulièrement adaptée pour les opérations courantes comme le règlement des frais de scolarité, l’assistance familiale ou encore le règlement des prestations de service.

Questionné, par ailleurs, sur la stratégie commerciale que la banque compte appliquer dans un contexte de plus en plus concurrentiel, notamment sur le créneau du transfert d’argent, le DG de Baobab Banque Madagascar a expliqué que l’objectif n’est pas de compétiter avec les autres établissements mais d’offrir aux clients existants et à venir un accompagnement à la hauteur de leurs attentes.

Se présentant comme un acteur majeur de l’écosystème financier national, la banque qui emploie aujourd’hui près de 700 personnes à travers le pays a aussi tenu à mettre en avant son rôle de contributeur de premier plan au développement socio- économique de Madagascar. Et, d’ici à 2025, elle vise à être l’établissement de référence en matière de solutions innovantes et efficaces pour booster les activités du secteur privé. « Nous n’allons pas seulement libérer vos potentiels, nous allons vous aider à l’exploiter encore davantage », a lancé Hugues Bonshe Makalebo pour bien ancrer les ambitions poursuivies par la banque.