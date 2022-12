RALLYE BOSCH CT MOTORS – Début idéal pour l’équipage Mika-Rasata

La première journée de la troisième édition du Rallye Bosch CTMotors a été marquée par la nette domination de l’équipage Mika-Rasata sur Peugeot 206. Il a réalisé un carton plein d’entrée.

Irréprochable. Comme au Rallye Passion III à Antsi­rabe comptant pour la sixième et précédente manche, le champion de Madagascar en titre, l’équipage Mika Rasoamaro­maka-Rasata-Harindraibe Fabrice sur Peugeot 206 réalise un carton plein en raflant la victoire des trois épreuves spéciales de la première journée du Rallye Bosch CTMotors hier. Ce rallye compte pour la septième et dernière manche du sommet national. Mika a effectué trois temps scratches sur les trois spéciales au programme de la première section.

Le duo Mika-Rasata a bouclé l’ES1 Radio Nederland-Avaratsena Talata longue de 8,56km en 05:44.5, devant son frère Faniry Rasoamaro­maka sur Peugeot 208 T16 et Fréderic-Mick au volant d’une Subaru Impreza. Mika a parcouru par la suite l’ES2 Ampaneva B-Ampaneva A en longue de 8,74km en 6 :00.9 et l’ES3 MahaderyTalata-Ambororosy (21,44km) en 16:48.1.

«En général, j’ai fait une bonne course. Nous avons eu un problème au niveau de la crémaillère mais ce n’était pas très grave. Nous l’avons déjà remplacée… Pour la suite, nous allons essayer de garder le rythme pour conserver la première place» a confié Mika.

L’équipage Laza-Tsitom au volant d’une Polaris Pro XP se trouve en seconde position, talonnée par l’équipage Fréderic-Mick sur Subaru Impreza.

Combat et spectacle

Le duo Mathieu-Andry Tahina qui conduit une Subaru s’installe au pied du podium. «Tout va bien, l’état de la piste nous va bien et la voiture est en forme. Nous allons gérer comme nous l’avons fait aujourd’hui (hier) et poursuivre dans ce sens pour maintenir notre classement» a mentionné Mathieu.

L’équipage Faniry-Mahents n’a pu intégrer le top 10 à l’issue de la première journée à cause d’un problème mécanique. «L’arrière de la voiture a pris feu à cause de l’huile qui a atteint l’échappement… En outre, nous avons eu un problème au niveau de la direction assistée … nous l’avons déjà réparé avant de poursuivre la prochaine journée» rassure Faniry.

Le combat ainsi que le spectacle seront encore au rendez-vous pour les deux dernières journées de ce Last Race. Six épreuves spéciales seront au programme de ce samedi et trois autres dimanche. Le vainqueur du Rallye Bosch CTMotors ainsi que le champion de Madagascar version 2022 seront connus ce dimanche.

Suite du parcours

Samedi 10 novembre

9:26 (ES4) Ambororosy-Mahadery Talata 1 (21,44km)

10:27 (ES5) Ambatomitokona-Ambohibao Sud 1 (13,15km)

11:14 (ES6) Avaratsena Talata-Radio Nederland 1 (8,56km)

12:52 (ES7) Ambororosy-Mahadery Talata 2 (21,44km)

13:53 (ES8) Ambatomitokona-Ambohibao Sud 2 (13,15km)

14:40 (ES9) Avaratsena Talata-Radio Nederland 2 (8,56km)

Dimanche 11 novembre

10:10 (ES10) Ambohibao Sud-Ambatomitokona (13,15km)

10:29 (ES11) Ampaneva A-Ampaneva B (8,74km)

12:19 (ES12) Mahadery Talata-Ambororosy 2 Power stage (21,44km)