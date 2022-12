ŒUVRES SOCIALES – Le Rotary club Antananarivo Ainga fait appel aux institutions engagées

Responsabilité collective. Le Rotary Club Antananarivo Ainga fait appel aux entreprises et aux institutions engagées dans des œuvres sociales, à les accompagner dans l’amélioration des conditions de vie de la société. Le club organise la levée de fonds Rotary Ainga Awards, qui consiste à témoigner sa reconnaissance envers tous ceux qui ont apporté leurs contributions pour permettre aux clubs de concrétiser son programme d’actions pour les mandats 2022 et 2023. Il leurs donne rendez-vous à la salle Ravinala de l’hôtel Carlton à Anosy, dans la soirée du 17 décembre, sur le thème des Mille et une nuits, pour la cérémonie de remise de trophées. Le club et les entreprises bienfaitrices se sont toujours donnés la main, pour améliorer les conditions de vie des plus démunis et pour leur offrir un avenir meilleur par le biais de l’éducation. Le club espère continuer dans ce sens, pour trouver des moyens pour réaliser ses deux principaux objectifs de l’année 2022-2023, notamment, la réhabilitation et le remplacement des mobiliers scolaires de l’EPP Antanetikely à Arivonimamo, ainsi que l’action « Ny Asako Rahampitso » qui consiste en une orientation pour les élèves de la classe de seconde de tous les lycées publics dans leur choix d’études. Pour sa quinzième édition, « Ny Asako Rahampitso » ambitionne d’en faire bénéficier aux lycéens de Tana ville, Tamatave, Majunga, Tuléar et Fort-Dauphin.