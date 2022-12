Menu à bord : Des plats malgaches bientôt servis par Madagascar Airlines

IUne belle récompense. Dans le cadre de la promotion de la gastronomie, du savoir-faire et de l’art culinaire malagasy, sur fond de valorisation des atouts touristiques, la compagnie aérienne nationale, Madagascar Airlines a décidé de travailler avec une cheffe malagasy, connue et reconnue qu’est Henintsoa Moretti.

Ceux qui ont déjà goûté les spécialités proposées au restaurant Haka Fy Authentic, sis à Andohalo, ont été surpris, par un torrent de saveurs.

À partir du mois de janvier, les « Gana Ritra », » Duo de Varanga », « Pako Pako », « Sabeda »… des plats typiques des régions du pays, vont prendre leur envol avec Madagascar Airlines.

La collaboration entre les deux parties a débuté au mois de mai 2022. Une signature de convention de partenariat entre la cheffe et Madagascar Airlines a été effectuée hier à Andohalo. Mais avant sa prise de fonction, la cheffe renommée, suivra encore une formation avec Sofitrans.

La compagnie fait appel au service de Henintsoa Moretti afin de véhiculer quatre valeurs culinaires : l’authenticité, l’expertise, la qualité et l’innovation. Joêl Randriamandranto, ministre du Tourisme a honoré cette cérémonie empreinte de convivialité.