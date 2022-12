MEN IN BLAGUES SHOW – Un show humoristique avec Lolosy Bonatsara

Pour la première fois, Lolosy Bonatsara exposera son Art aux amateurs de l’humour à l’occasion de la nouvelle édition du « Men in Blagues show ».

Le plaisir de rire. Un après-midi de bonheur et d’onde positive se tiendra à « l’Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy » ou IKM Antsahavola aujourd’hui à 15h.

Lolosy Bonatsara, « le stand upper » amusera le public avec son humour à la fois classique, qui parle de la vie quotidienne et qu’il démontrera à travers des sketchs d’observations et imaginatifs.

Selon Raveloharimanana Sitraka, responsable des évènements culturels à l’IKM, « Men in Blagues » est une scène ouverte dédiée aux stand-uppers qui se déroule chaque année à l’IKM Antsahavola. « Cette année, nous l’avons réalisé sous forme de concours où Lolosy Bonatsara en est sorti vainqueur. Ce spectacle humoristique sera complètement en son honneur » explique-t-elle.

Pour satisfaire le public, Lolosy Bonatsara a suivi une formation et un accompagnement lors des ateliers de préparation. Le spectacle sera de haut niveau.

Des mois de préparation

« C’est en octobre 2021 que j’ai commencé à monter sur scène, mais en ce qui concerne « Men in Blagues show », ce sera une toute première ! « Men in blagues » a existé depuis longtemps mais c’est seulement en cette année que le premier show se fera. Ce qui veut dire Un homme, un spectacle. Les spectateurs vivront un moment d’humour authentique. Je les ferais rire à ma façon ! » affirme Lolosy Bonatsara, le stand upper.

Promouvoir le talent des humoristes malgaches figure parmi le premier objectif de « Men in blagues show ».