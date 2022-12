LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION – Production de farine à base de banane plantain enrichie avec du Moringa

Valoriser des supers aliments pour lutter contre la malnutrition, c’est principalement l’objectif du projet de fabrication de farine à base banane plantain enrichie avec du Moringa. Le projet sera initié dans la partie Sud-Est de Madagascar. La partie Sud-Est a subi les affres du passage des cyclones ces dernières années. Les conséquences des cyclones qui se sont

succédés détruisent les cultures et réduisent les récoltes. Les enfants sont ceux qui sont directement impactés par la malnutrition. Le projet s’intitule « Production d’une farine infantile à base de banane et de banane plantain enrichie en Moringa pour la région Sud-Est de Madagascar, afin de lutter contre la malnutrition ». Selon la présentation du projet, 501 544 enfants sont malnutris dont 22% constituent une forme grave. « En proie à une malnutrition due au passage fréquent du cyclone, nous avons eu l’idée de produire une farine infantile à base de banane et de banane plantain enrichie en Moringa », indique Herimalala Marie Raharitsia­diana, représentant de l’équipe ayant concocté le projet MoriPlant. Le groupe de doctorants, issu de filières différentes a apporté ce projet devant les membres du jury dans le cadre des doctoriales 2022, huitième édition organisée à l’Univer­sité d’Antananarivo. Le groupe ayant obtenu la note maximale et a reçu le premier prix en matière de présentation de projets pluridisciplinaires. « Il s’agit d’une formule innovante notamment dans le cadre de la biotechnologie et de la santé. Le choix s’est porté sur la banane puisque ce fruit est beaucoup plus présent dans cette partie de l’île. L’ajout de Moringa apporte des nutriments nécessaires. Il s’agit également d’aliments de substitution efficaces », enchaine-t-elle.

Résilience

L’insécurité alimentaire grandissante dans cette partie de la Grande île est palpable récemment. Pour les enfants de bas âge, renforcer la capacité des mères de familles sur la préparation en est le premier objectif. « Mis à part le riz, d’autres fruits et autres aliments peuvent être exploités. Les mères de familles seront appuyées par une éducation nutritionnelle et la préparation de nourriture à base de farine. Les familles sont sensibilisées et formées à l’équilibrage alimentaire et à la préparation de nourriture à base de farine », renchérit le responsable. Parallèlement, la capacité des formateurs sera renforcée. La modification de la courbe de poids est observée chez les enfants bénéficiaires du nouveau régime alimentaire. Le projet sera initié dans la commune Anoloaka, District de Vohipeno dans la Région Fitovinany. Sept villages en sont les bénéficiaires, à savoir Ampasimasay, Mahavelo, Vohimary, Irotra, Vohitramba, Vohitsivalana, Lazamasy. Au total, mille cinq cents enfants environ seront touchés directement.