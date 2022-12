JEUX D’ÉCHECS – Un championnat national dédié aux fin stratèges

La Fédération malgache de jeu d’échecs (Fmje) sous la houlette de son président Anatoly Andrianantenaina, organisera ce samedi 17 décembre le championnat de Madagascar d’échecs dénommé « championnat de Madagascar d’échecs BLITZ & RAPIDE 2022 » au Live Hotel à Antananarivo. Ce championnat est réservé aux joueurs licenciés. Le blitz (d’un mot allemand qui signifie « éclair »), ou jeu éclair au jeu d’échecs, consiste à limiter la durée de la réflexion par joueur à 10 minutes ou moins. Pour le championnat de Madagas­car de jeu d’échecs rapide, la compétition se joue en 7 rondes de 15 minutes x 2+5 secondes par coup. Le cham­pionnat de Madagascar de jeu d’échecs rapide démarrera ce samedi à partir de 7 heures 30 minutes. Quant au championnat de Mada­gascar d’échecs Blitz, il se joue en 9 rondes de 3 minutes x 2 + 2 secondes par coup.

Dans le blitz, si la partie ne se termine pas autrement, le joueur qui dépasse le temps qui lui est imparti a perdu. Le blitz est la cadence la plus populaire pour le jeu en ligne et chez les jeunes joueurs. Sur l’échiquier on joue fréquemment avec une cadence de 10 minutes par joueur. Certains spécialistes n’apprécient pas le jeu rapide dans la mesure où il favorise les pièges et les tactiques simples au détriment de la stratégie, l’issue de la partie dépend souvent d’une erreur tactique grossière plutôt que d’un plan stratégique élaboré. « Le blitz donne avantage à un échephile le plus stratège car il permet de mettre en place sa réflexion et d’acquérir de bons réflexes de jeu en petit laps de temps par rapport au jeu d’échec classique », a confié Haja Rambolamalalatiana, dtn de la FMJE. Pas moins de 60 joueurs sont attendus ce 17 décembre et les joueurs en dehors de la capitale sont vivement souhaités de venir.