FOOTBALL – Orange Pro League – Elgeco Plus et CFFA se bousculent en tête

Dernière journée avant les vacances. La phase de Conférences procédera à la quatrième et dernière journée ce week-end avant la trêve. La compétition va prendre une pause de quelques semaines jusqu’au début février c’est-à-dire après le championnat d’Afrique des nations en Algérie car les Barea Chan sont formés intégralement par des joueurs des clubs en lice à l’OPL.

La prochaine journée sera marquée par la course au sommet entre les co-leaders de la Conférence Sud notamment l’Elgeco Plus et le Centre de formation de football d’Andoharanofotsy (Cffa). Les deux formations comptent toutes les deux 7 points. Elgeco Plus se trouve provisoirement en tête avec +3 de goal difference contre +2 du CFFA après la troisième journée. Ce dernier était le leader des deux premières journées.

Les protégés du coach Raux Auguste ont intérêt à assurer leur victoire sur sa pelouse au stade de By-Pass ce samedi face à Zanakala FC. Le club fianarois occupe actuellement la quatrième marche. L’équipe d’Andohara­nofotsy fera le déplacement et jouera contre Dato FC ce dimanche au stade manarapenitra de Manakara. Dato FC se trouve à la sixième place. Le club qui remporte la victoire avec un net écart occupera après la quatrième journée la pole position de la Conférence Sud.

Trêve durant le Chan

Dans la Conférence Nord, les yeux des footeux seront rivés sur le duel entre l’AS Fanalamanga, Alaotra Mangoro, second du Fosa Juniors Fc et l’Ajesaia qui vient de se propulser au pied du podium après sa victoire contre Tsaramandroso FFC. Le match se tiendra samedi au stade manarapenitra à Ambohidratrimo. Il ne faut pas également manquer le choc entre Cosfa, troisième au classement provisoire et l’Uscafoot, à Mahitsy dimanche. «La cinquième journée reprendra vers la fin janvier ou début février, après le retour au pays des Barea Chan», souligne Mirado Rakotohari­malala, ancien secrétaire général du CFEM mais reste l’homme de l’ombre du bon déroulement de la compétition. Les présélectionnés au Chan auront sûrement des matches dans les jambes après les quatre journées marathon de phase de conférences de l’OPL. La présélection du coach Romuald Félix Rakotondrabe débutera le regroupement final ce lundi 12 décembre et jouera son premier match amical test contre la sélection de La Réunion le samedi 17 décembre au stade Barea à Maha­masina.

Classements

Conférence Nord: 1-Fosa Juniors FC (9 pts), 2-AS Fanalamanga (6 pts) 3-Cosfa (5 pts), 4-Ajesaia (4 pts), 5-Uscafoot (3 pts), 6-ASA (1 pt),

7-Tia Kitra (1 pt), 8-TFFC (1 pt)

Conférence Sud: 1-Elgeco Plus (7 pts), 2-CFFA (7 pts), 3-Disciples FC (4 pts), 4-Jet Kintana (4 pts), 5-Zanakala FC (4 pts), 6-Dato FC (3 pts), 7-Mama FC (2 pts), 8-3fb (1 pt)