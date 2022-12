FOOTBALL féminin – Phase II – Quatre clubs cartonnent d’entrée

Coup d’envoi hier de la phase II du championnat national de football féminin. Quatre clubs se démarquent dès la journée inaugurale d’hier. L’AC SabNam Vaki­nankaratra écrase lors de son premier match l’AJSAI Matsiatra ambony sur le score net de 5 buts à 1 à Antsirabe. Dans le même site, l’AFDA Diana a également disposé de l’ASEFEMA Itasy par 4 à 0. Et le MIFA Analamanga a pour sa part battu de justesse sur le score serré de 1 à 0 le FCF Alaotra Mangoro. Belle victoire aussi du Disciples FF Vakinankaratra qui a pulvérisé 3FB Betroka sur le score de 5 buts à 1 hier au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa. L’AS AMMI Amoron’i Mania a, de son côté, fait une bonne opération d’entrée en écartant 3FB Ambovombe sur le score large de 3 à 0. Et quand au dernier match d’hier, l’ASCUF Haute Matsiatra a été tenu en échec sur un score nul et vierge par l’ASOT Analamanga. Cette deuxième étape du sommet national se poursuivra jusqu’au 17 décembre. Il reste encore quatre journées. Les deux clubs mieux classés de chaque site, quatre en tout, se qualifieront à la dernière phase, la Poule des As qui se déroulera du 22 janvier au 5 février.